خشونت ها در افغانستان بیش از 40 کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالرحمن سید خلی فرمانده پلیس ولایت بقلان گفت : براثر انفجار بمب درنزدیک خانه یک کارمند بلندپایه، یک فرمانده پلیس منطقه مرکزی، برادر و دو دوست وی کشته شدند.

عبدالرحمن سارجنگ فرمانده پلیس ولایت فرح نیز از کشته شدن 20 عضو گروه طالبان در پی حمله به یک کاروان در منطقه بکوی خبر داد. ماموران شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی "یو اس بی ای" این کاروان را همراهی می کردند که در جریان حمله یاد شده یک نفر از آنها کشته شد.

وزارت کشور افغانستان نیز امروز از کشته شدن شش تروریست در عملیات مشترک نیروهای ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا و نیروهای افغان در ولایت قندهار در جنوب این کشور خبر داد.

این وزارتخانه همچنین از کشته یا زخمی شدن شماری از تروریست ها در عملیات مشابهی در منطقه گریشک در ولایت هلمند خبر داد و یک سرباز افغان در جریان حمله ای در ولایت وردک کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

نیروهای پیمان ناتو روز دوشنبه دو نظامی ایتالیایی را بعد از 48 ساعت از ربوده شدن آنها آزاد کرده و 9 رباینده را به قتل رساندند و دو نظامی اسپانیایی عضو ناتو به همراه مترجم ایرانی آنها نیز روز دوشنبه در انفجار بمب در مسیر خودروی آنها در ولایت فرح کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.