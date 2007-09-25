به گزارش خبرنگار مهر، این تیم که درلیگ دسته اول سال گذشته نتوانست امتیازات لازم برای ابقا در این رده را بگیرد باید فصل آینده را در لیگ دسته دوم سپری کند. به گفته رضا شیرانی مدیرعامل این تیم، قرار است تمرینات و بازیهای دیهیم از این پس درامیدیه برگزار شود.

درجلسه ای که صبح امروز برگزارشد، مهندس عدنان رضایی فرماندارامیدیه ، مهندس سیدعبدالله مدیرعامل شرکت نفت آغازجاری، دکتر رضامکطازاده رئیس شورای شهر امیدیه ، مهندس اشرفی شهردارامیدیه ، مهندس محمدرضا امیری فر عضو شورای شهرامیدیه و مدیرروابط عمومی شرکت نفت آغاجاری ، مهران سبزی والا و رضاشیرانی به عنوان اعضای هیئت مدیره تیم فوتبال دیهیم اهواز معرفی شدند.