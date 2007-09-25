خانه جهانگردی در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ظهر امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه خانه جهانگردی در جمع خبرنگاران گفت: این خانه به عنوان مرکز اطلاع رسانی جامعی به گردشگران، معرفی قابلیت ها و ظرفیت های این استان و دسترسی آسان مسافران به جاذبه های گردشگری تاسیس شده است.

ابوالفضل مکرمی فر با تصریح براینکه ساختمان خانه ملک به جهت قدمت تاریخی میراثی گرانبها و ارزشمند محسوب می شود اظهار داشت: خانه جهانگردی به عنوان موزه ای زنده در قالب 21 کارگاه هنرهای دستی و تجسمی با وجود 31 هنرمند فعالیت می کند.

وی ادامه داد: در این فضا مفرح و جذاب گردشگران بنا به سلیقه خود شاهد خلق آثار هنری هستند و حتی آموزش های هنری را نیز می بینند.

مکرمی فر خاطرنشان کرد: کارگاههای هنری این خانه بر اساس هنر ایرانی اسلامی و به منظور ترویج این فرهنگ غنی به گردشگران خارجی فعالیت می کند.

وی اعتبار اختصاص یافته به تاسیس و نجهیز این مرکزاطلاع رسانی را 60 میلیون تومان خواند و عنوان کرد: مرمت و مقاوم سازی خانه ملک چهار سال زمان برده و نام آن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.



این مسئول یادآور شد: استفاده از این مکان به دلیل قرار گرفتن در محلی مناسب و نزدیکی به اماکن زیارتی، تفریحی و اقامتی برای بسیاری از گردشگران آسان خواهد بود.