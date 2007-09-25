ایران نقش مثبتی در ثبات افغانستان دارد / تهران به همکاری با آژانس ادامه دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بان کی مون همچنین از ایران خواست تا همکاری کاملی در زمینه برنامه کاری توافق شده با آژانس داشته باشد.

دبیر کل سازمان ملل در دیدار خود با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از وی خواسته است تا ضمن همکاری با برنامه کاری در آژانس همچنین به انجام اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نیز کمک کند.

1737 و 1747 دو قطعنامه ای هستند که شورای امنیت بر علیه برنامه های هسته ای صلح آمیز ایران صادر کرده است.

گفتنی است که احمدی نژاد برای شرکت در شصت و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است.

همچنین در این نشست گفته می شود که دبیر کل سازمان ملل از همکاری ایران در خصوص صلح و امنیت افغانستان قدردانی کرده و از رئیس جمهوری ایران خواسته است تا برای دیدار از ایران در یک موقعیت مناسب از وی دعوت بعمل آورد.