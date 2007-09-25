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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۵

شفق:

ملاقلی‌پور بعد از مرگ عزیز شد

ملاقلی‌پور بعد از مرگ عزیز شد

تا زمانی که مرحوم رسول ملاقلی‌پور زنده بود کسی به "میم مثل مادر" توجه نکرد و حالا روح او باید از اینکه فیلمش مورد توجه قرار می‌گیرد خوشحال باشد.

ناصر شفق که فیلم "تقاطع" به تهیه‌کنندگی او از نامزدهای معرفی به آکادمی اسکار بود، درباره انتخاب فیلم "میم مثل مادر" به عنوان نماینده ایران در اسکار به خبرنگار مهر گفت: "با وجود اینکه خودم در این رقابت حضور داشتم ولی از صمیم قلب از انتخاب فیلم "میم مثل مادر" خوشحالم. شاید اگر "تقاطع" انتخاب می شد به این اندازه که فیلم عزیزترین دوستم انتخاب شده خوشحال نمی‌شدم."

وی با اشاره به خاطره ای مشترک از ملاقلی پور هنگام نگارش فیلمنامه "میم مثل مادر"، به منوچهر محمدی تهیه کننده فیلم و گلشیفته فراهانی بازیگر آن تبریک گفت و خاطرنشان ساخت: "امیدوارم فیلم در اسکار هم موفق باشد و به جمع پنج نامزد دریافت جایزه راه پیدا کند. چرا که "میم مثل مادر" از روح یک انسان بزرگوار نشات گرفته است."

کد مطلب 558680

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