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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۳۸

معصومی:

به انتخاب "میم مثل مادر" احترام می‌گذارم

خسرو معصومی با ادای احترام به سلیقه و نظر اعضا کمیته معرفی نماینده سینمای ایران به اسکار به دست‌اندرکاران فیلم "میم مثل مادر" تبریک گفت.

معصومی که فیلم "جایی در دوردست" را در میان هشت نامزد اولیه اسکار داشت، به خبرنگار مهر گفت: "به نظر تمام دوستانی که این انتخاب را انجام داده اند احترام می گذارم. به هر حال آنها طی جلسات و گفتگوهای متعدد به این جمع بندی رسیده اند که "میم مثل مادر" را برای حضور در مراسم اسکار انتخاب کنند که جا دارد به دست‌اندرکاران تولید این فیلم و خانواده ملاقلی‌پور تبریک بگویم."

این کارگردان در پایان با اشاره به اینکه فیلم "میم مثل مادر" را ندیده است، افزود: "من متاسفانه فیلم مرحوم ملاقلی پور را ندیده ام، اما به انتخاب دوستان احترام می گذارم."

کد مطلب 558682

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