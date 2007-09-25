معصومی که فیلم "جایی در دوردست" را در میان هشت نامزد اولیه اسکار داشت، به خبرنگار مهر گفت: "به نظر تمام دوستانی که این انتخاب را انجام داده اند احترام می گذارم. به هر حال آنها طی جلسات و گفتگوهای متعدد به این جمع بندی رسیده اند که "میم مثل مادر" را برای حضور در مراسم اسکار انتخاب کنند که جا دارد به دست‌اندرکاران تولید این فیلم و خانواده ملاقلی‌پور تبریک بگویم."

این کارگردان در پایان با اشاره به اینکه فیلم "میم مثل مادر" را ندیده است، افزود: "من متاسفانه فیلم مرحوم ملاقلی پور را ندیده ام، اما به انتخاب دوستان احترام می گذارم."