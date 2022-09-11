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۲۰ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۳۵

مدیرکل راهداری کرمانشاه خبر داد؛

خروج بیش از ۴۰ هزار زائر اربعین از مرز خسروی طی روز گذشته

خروج بیش از ۴۰ هزار زائر اربعین از مرز خسروی طی روز گذشته

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از خروج بیش از ۴۰ هزار زائر اربعین از مرز خسروی طی روز گذشته خبر داد.

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با افزایش مراجعه زائران به پایانه مرزی خسروی برای عزیمت به کشور عراق طی شبانه روز گذشته ۴۰ هزار و ۶۸۵ زائر از مرز خسروی عبور کردند.

وی افزود: همچنین مرز خسروی میزبان زائرانی است که این مرز را برای بازگشت انتخاب انتخاب کرده‌اند و طی ۲۴ ساعت گذشته پنج هزار و ۷۹۸ زائر از این مرز به کشور بازگشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به جابه‌جایی زوار با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، تصریح کرد: ۱۰ هزار و ۷۲۰ نفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی وارد استان کرمانشاه شده و هفت هزار نفر کرمانشاه را به مقصد مورد نظر خود ترک کرده‌اند.

کرمی‌بیان کرد: همچنین نسبت به روز گذشته تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه ۱۷ درصد کاهش یافته است.

کد مطلب 5586828

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