خروج بیش از ۴۰ هزار زائر اربعین از مرز خسروی طی روز گذشته

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با افزایش مراجعه زائران به پایانه مرزی خسروی برای عزیمت به کشور عراق طی شبانه روز گذشته ۴۰ هزار و ۶۸۵ زائر از مرز خسروی عبور کردند.

وی افزود: همچنین مرز خسروی میزبان زائرانی است که این مرز را برای بازگشت انتخاب انتخاب کرده‌اند و طی ۲۴ ساعت گذشته پنج هزار و ۷۹۸ زائر از این مرز به کشور بازگشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به جابه‌جایی زوار با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، تصریح کرد: ۱۰ هزار و ۷۲۰ نفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی وارد استان کرمانشاه شده و هفت هزار نفر کرمانشاه را به مقصد مورد نظر خود ترک کرده‌اند.

کرمی‌بیان کرد: همچنین نسبت به روز گذشته تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه ۱۷ درصد کاهش یافته است.