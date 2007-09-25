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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۱۸

اولادی هفته اول لیگ امارات را از دست داد

اولادی هفته اول لیگ امارات را از دست داد

هافبک ایرانی تیم فوتبال الشباب امارات به علت مصدومیت دیدار هفته اول این تیم در رقابت های لیگ امارات را از داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولادی در تمرین روزگذشته تیم فوتبال الشباب از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شد و با نظر پزشکان این باشگاه، بازی این تیم در هفته اول رقابت های دسته اول امارات برابر تیم حتا را از دست داد.

البته مصدومیت این بازیکن جدی نیست و می تواند در بازی دوم این تیم برابر العین امارات که 25 روز بعد از بازی با حتا برگزار خواهد شد به میدان برود.

پیش از اولادی جواد کاظمیان دیگر بازیکن ایرانی تیم فوتبال الشباب امارات دچار مصدومیت شده بود که با مصدومیت اولادی، ایمان مبعلی تنها بازیکن ایرانی این تیم خواهد بود که در مسابقه با حتا در هفته اول رقابت های دسته اول امارات برای الشباب به میدان خواهد رفت.

کد مطلب 558684

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