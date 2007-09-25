قالیباف سخنگو ندارد /سخن گفتن از طرف دیگران کمکی به اتحاد اصولگرایان نمی کند

یک منبع نزدیک به محمد باقر قالیباف در پاسخ به سوالی در خصوص اظهار نظرهای برخی چهره های منتسب به جریان اصولگرایی در مورد شخصیت های اصولگرا و از جمله شهردار تهران به خبرنگار سیاسی مهر گفت: تمام وقت قالیباف متمرکز در حل مشکلات فراوان در حوزه مدیریت شهری و بویژه سامان دادن به مشکلات شهروندان تهرانی در مقوله حمل و نقل شهری است و با توجه به انگیزه های مختلفی که ظاهرا مایل به پیشرفت برنامه ها و خدمات شهری نیست ، شهردار تهران رضایت شهروندان را بر دغدغه های سیاسی ترجیح می دهد.

وی با اعلام اینکه پاسخ ندادن شهردار تهران به بد اخلاقی های رسانه ای ، شایعات و یا نقل قولهای غیر واقع به دلیل همین مساله است افزود: آقای قالیباف اساسا چهره ای فرا بخشی است و قطعا به عنوان یک شخصیت اصولگرا دغدغه های مهمی در خصوص مسائل کلان کشور دارد ولی انتقال دیدگاهها و نظر خود در خصوص این موضوعات به افکار عمومی را به کسی واگذار نکرده است و فعلا سخنگویی ندارد.

این منبع آگاه با تاکید بر اینکه " قطعا اظهارات مطرح شده از سوی چهره های محترم جریان اصولگرایی به نقل از آقای قالیباف خیر خواهانه و فاقد سوء نیت است " تاکید کرد : ولی نباید فراموش کرد که از طرف دیگران سخن گفتن هیچ کمکی به اتحاد اصولگرایان نمی کند. ضمن اینکه پاسخ دادن یا تکذیب این اظهارات نیز مورد قبول نیست و باعث تشتت و اختلاف نظر در روند اتحاد اصولگرایان خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد که شهردار تهران از هیچ کمکی برای وحدت اصولگرایان دریغ نخواهد کرد و در این راه با شخصیت های موجه و مسوول رایزنی هایی داشته است.