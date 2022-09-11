تصویب اعتبار ۷۰ میلیارد تومانی برای تکمیل بیمارستان جامع سرطان

قباد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیشرفت فیزیکی بالای پروژه مرکز جامع سرطان در صورت تأمین اعتبار بیمارستان رادیوتراپی و شیمی درمانی کرمانشاه تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: در سفر اخیر هیأت دولت به استان کرمانشاه ۷۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص داده شده که شش میلیارد تومان آن را تاکنون دریافت شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: با تزریق میزان اعتبار لازم و کمک وزارت بهداشت برای تأمین تجهیزات آن بیمارستان جامع سرطان تا پایان امسال افتتاح می‌شود.

محمدی بیان کرد: این مجموعه درمانی دارای ظرفیت ۱۲۰ تخت خواب بوده و قرار است بخش پیوند مغز استخوان استان کرمانشاه که یکی از معروف‌ترین مراکز پیوند مغز استخوان کشور است به این بیمارستان منتقل شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به راه اندازی مرکز پت اسکن در محوطه اطراف این بیمارستان با وجود این مرکز و تجهیزاتی که قرار است در خود بیمارستان نصب شود این بیمارستان به یکی از منحصربه فردترین مراکز درمان سرطان در کشور تبدیل می‌شود.