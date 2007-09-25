حریری درباره انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان ابراز خوشبینی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، سعد حریری رئیس جریان المستقبل امروز با نبیه بری رئیس مجلس لبنان در دفترش در ساختمان مجلس دیدار و سپس به خبرنگاران گفت: فضا مثبت است تا اینکه همگان به مرحله انتخاب رئیس جمهوری برای همه لبنانی ها برسیم.

وی اشاره کرد که ابتکارپیشنهادی اخیر رئیس مجلس لبنان در مسیر ایجاد راه حلی برای بحران سیاسی لبنان و در صدر آن موضوع انتخاب رئیس جمهور جدید گام بر می دارد.

حریری گفت: با نبیه بری و اعضای سایر فراکسیون های پارلمانی در تماس خواهیم بود و امیدواریم که موفق شویم و من در این زمینه خوشبین هستم.

رئیس مجلس لبنان جلسه امروز انتخاب رئیس جمهور جدید را پس از به حدنصاب نرسیدن شمار نمایندگان به 23 اکتبر آینده موکول کرد.