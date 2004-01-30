دربي سال 61 فراموش نشدني است

پرويزمظلومي بازيكن سالهاي دوراستقلال ومربي فعلي تيم صبا باتري با بيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر " افزود : با اينكه بازيكنان و مربيان اين دو تيم همواره از عدم تفاوت اين مسابقه با ساير بازيها ياد مي كنند اما حسايست هاي اين مسابقه از چند هفته قبل آغاز و تا چند روز پس از پايان آن همواره وجود داشته و نمي توان منكر آن شد.

مظلومي ادامه داد: به عقيده من عدم تمركز بازيكنان به واسطه حسايست هاي اين مسابقه از دلايلي است كه موجب مي شود اين ديدار به جزمعدود دفعاتي، از زيبايي لازم برخوردار نباشد. هرتيم كه بتواند تمركزلازم را داشته باشد راحت تر مي تواند فرامين مربيان را در زمين پياده كند و درنهايت برنده ميدان باشد. دربازيهاي اين دوتيم موارد فراواني بوده كه تيم ضعيف تر برنده ميدان شده كه آنهم به شرايط روحي رواني بهتر تيم برنده بر ميگردد.

بازيكن سابق استقلال در خصوص ميزان آمادگي استقلال خاطر نشان كرد : به اعتقاد تمام كارشناسان استقلال ازحاشيه كمتري برخوردار است و اتحاد تيمي در آن بهتر به چشم مي خورد و درست در نقطه مقابل وضعيت پرسپوليس است. مشكلي كه اين تيم امسال با آن روبه رواست وجود حاشيه هاي فراوان است كه موجب شده تابا وجود بازيكنان بزرگ و صاحبنام انسجام لازم تيمي از دست برود و نتايج قابل قبولي بدست نيايد.

سرمربي صبا باتري در ادامه گفت : به عقيده من احتمال كمي وجود دارد كه اين ديداربرنده داشته باشد و درمجموع تيمي سه امتياز را از آن خود خواهد كرد كه با استرس و فشار رواني كمتري درميدان حاضر شود.

مظلومي در مورد بهترين خاطره خود از دربي هاي استقلال و پرسپوليس اظهار داشت : تمامي اين بازيهابراي من خاطرات تلخ و شيريني داشتند اما بازي سال 61 از جهت استقبال مردم و همچنين نتيجه گيري استقلال دراين مسابقه ازياد من نمي رود و ركوردي به ياد ماندني است كه هميشه برايم تازه گي دارد.

لازم به ذكر است كه ديدار سال 1361 دو تيم استقلال و پرسپوليس با تنها گل پرويزمظلومي به سود استقلال به پايان رسيده بود.