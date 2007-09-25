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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۲۰

در شش ماهه اول امسال ؛

ارزش بورس ایران 31 درصد افزایش یافت

ارزش بورس ایران 31 درصد افزایش یافت

ارزش بورس ایران در شش ماهه نخست سال 86 نسبت به شش ماهه نخست سال 85 با 9/30 درصد رشد، از 330 هزار و 541 میلیارد ریال به 432 هزار و 823 میلیارد ریال رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت اطلاع‌رسانی بورس تهران، در 122 جلسه معاملاتی در شش‌ماهه نخست سال 86، دوازده میلیارد و 265 میلیون سهم به ارزش 27 هزار و 983 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران داد و ستد شد.

به این ترتیب ارزش و حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب، 3/94 و 37 درصد رشد داشته است و در این مدت 493 هزار و 759 خریدار ، 935 هزار و 142 دفعه معامله کردند.

ارزش بازار نیز در شش ماهه نخست سال 86 نسبت به شش ماهه نخست سال 85 با 9/30 درصد رشد، از 330 هزار و 541 میلیارد ریال به 432 هزار و 823 میلیارد ریال رسیده است.

در این مدت 42 هزار میلیارد ریال سود نقدی تقسیم شده است و شاخص بورس (قیمت و سهم نقدی ) با 1/16 درصد رشد از ابتدای امسال تاکنون به 35 هزار و 732 رسید. شاخص قیمت نیز در شش ماه گذشته با 3/3 درصد رشد در پایان شهریورماه امسال در عدد 10 هزار و 149 قرار گرفت.

همچنین در بخش عرضه‌های دولتی، 6167 میلیون سهم به ارزش بیش از هشت هزار و 42 میلیارد ریال در بورس و 4770 میلیون سهم به ارزش چهار هزار و 531 میلیارد ریال به صورت سهام عدالت واگذار شده است.

در این مدت 30 هزار و 590 کد معاملاتی جدید ایجاد شده است و در جدول ارزش بازار به تفکیک صنایع، فلزات اساسی 28 درصد، استخراج کانه‌های فلزی 12 درصد، خودرو و ساخت قطعات و سیمان و آهک و گچ هر کدام با 10 درصد و محصولات شیمیایی با 8 درصد بیشترین سهم از ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

کد مطلب 558691

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