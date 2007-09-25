ارزش بورس ایران 31 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت اطلاع‌رسانی بورس تهران، در 122 جلسه معاملاتی در شش‌ماهه نخست سال 86، دوازده میلیارد و 265 میلیون سهم به ارزش 27 هزار و 983 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران داد و ستد شد.

به این ترتیب ارزش و حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب، 3/94 و 37 درصد رشد داشته است و در این مدت 493 هزار و 759 خریدار ، 935 هزار و 142 دفعه معامله کردند.

ارزش بازار نیز در شش ماهه نخست سال 86 نسبت به شش ماهه نخست سال 85 با 9/30 درصد رشد، از 330 هزار و 541 میلیارد ریال به 432 هزار و 823 میلیارد ریال رسیده است.

در این مدت 42 هزار میلیارد ریال سود نقدی تقسیم شده است و شاخص بورس (قیمت و سهم نقدی ) با 1/16 درصد رشد از ابتدای امسال تاکنون به 35 هزار و 732 رسید. شاخص قیمت نیز در شش ماه گذشته با 3/3 درصد رشد در پایان شهریورماه امسال در عدد 10 هزار و 149 قرار گرفت.

همچنین در بخش عرضه‌های دولتی، 6167 میلیون سهم به ارزش بیش از هشت هزار و 42 میلیارد ریال در بورس و 4770 میلیون سهم به ارزش چهار هزار و 531 میلیارد ریال به صورت سهام عدالت واگذار شده است.

در این مدت 30 هزار و 590 کد معاملاتی جدید ایجاد شده است و در جدول ارزش بازار به تفکیک صنایع، فلزات اساسی 28 درصد، استخراج کانه‌های فلزی 12 درصد، خودرو و ساخت قطعات و سیمان و آهک و گچ هر کدام با 10 درصد و محصولات شیمیایی با 8 درصد بیشترین سهم از ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند.