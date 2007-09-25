بر پایی نمایشگاه عکس ره آورد سفر دور دنیا با دوچرخه در مشهد

محمد تاجرانی دوچرخه سوار و کوهنورد مشهدی عصر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت : در این نمایشگاه 53 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید خود را طی سفر به منطقه آسیا در معرض دید عموم قرار داده است.

وی ترویج فرهنگ حمایت و حفاظت از محیط زیست را که با شعار ما به درختان نیازمندیم را هدف سفر خود به کشورهای پاکستان، هندوستان، نپال، مالزی، تایلند، کامبوج، لاووس و ویتنام اعلام کرد و گفت : این سفر که از 12 آذرماه سال 85 آغاز شده پس از گذشت 1022 کیلومتر مسافت طی 10 ماه به پایان رسید.

تاجران ادامه داد: عکس های سفر در سایت اینترنتی به نشانی www. weneedtrees.com در دسترس علاقه مندان قراردارد.

این نمایشگاه از سوم تا هفتم مهر ماه جاری در محل نگارخانه رضوان مشهد همه روزه از ساعت 9 تا 12 و 19 تا 21 واقع در خیابان کوهسنگی 17 برای بازدید عموم دایر است.