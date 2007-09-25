اعضای مجمع نباید دستوری عمل کنند / اگر علی آبادی قصد کناره گیری داشت از ابتدا حضور پیدا نمی کرد

صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهر افزود : وظیفه کمیته انتقالی تدوین آئین نامه ها و راههایی بود که انتخابات فدراسیون دراختیار یک عده خاص نباشد و جامعه فوتبال خودش برای سرنوشت فوتبال تصمیم بگیرد .

فراهانی اضافه کرد : هدف ما اعمال دموکراسی بر انتخابات بود و اینکه مثل گذشته انتخابات جنبه انتصابات نداشته باشد و تصور می کنم در تدوین آئین نامه این حساسیت ها به خوبی لحاظ شده و از حالا به بعد این 74 عضو مجمع هستند که باید از حق رایی که از سوی جامعه فوتبال به آنها واگذارشده حفاظت کنند و بدور از هرگونه وابستگی ، اعمال فشار و تاثیرپذیری ، شایسته ترین فرد را برای ریاست فدراسیون فوتبال انتخاب کنند .

وی تصریح کرد : از حالا به بعد این اعضای مجمع خواهند بود که وظیفه حساسی برعهده دارند و نباید درحق رایی که از آن برخوردار شده اند، خود را وامدار احساس کنند.

رئیس کمیته انتقالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به فرم های پیشنهادی از سوی اعضای مجمع یادآورشد : بررسی اسناد و فرم های ارسالی از سوی اعضای مجمع حداکثر تا فردا به پایان خواهد رسید و امیدواریم با دریافت اصل فرم های ارسالی، ابهاماتی که در برخی از فرم های ارسالی وجود داشت ، بر طرف شود و اسامی نامزدهای فدراسیون فوتبال حداکثر تا پایان وقت اداری فردا اعلام شود.

صفایی فراهانی در مورد برخی گمانه زنی ها پیرامون کناره گیری علی آبادی از کاندیداتوری فدراسیون فوتبال به نفع علی کفاشیان تصریح کرد : بنده نظرخاصی در این زمینه ندارم ولی اگر رئیس سازمان تصمیم برکناره گیری داشت از ابتدا در انتخابات شرکت نمی کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که" آیا از کاندیداتوری علی آبادی در انتخابات فدراسیون فوتبال غافلگیر شدید" گفت : تصور من این بود که مقامات بالای سیاسی وارد انتخابات شوند و بهرحال روشن بود که با توجه به جایگاه استراتژیک فدراسیون فوتبال ، دولت اجازه نخواهد داد این فدراسیون از کنترل خود خارج شود . آنچه رخ داد قابل پیش بینی بود و چندان دور از انتظار نبود .

صفایی فراهانی درباره اینکه آیا حضورعلی آبادی در راس فدراسیون فوتبال ، مغایر با حساسیت های فیفا در خصوص دخالت دولت در تصمیمات فدراسیون فوتبال نخواهد بود گفت : فیفا نسبت به اعمال نفوذ دولت در تصمیمات فوتبال و احیانا تغییرمسئولان فدراسیون تاکید دارد و حضور رئیس سازمان فی نفسه نمی تواند موید دخالت دولت باشد .