آلمان برای عضویت دائم در شورای امنیت همچنان شانس دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، " گونتر فلوگر" در گفتگو با رادیو آلمان درباره شانس پیوستن برلین به اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل اظهارداشت : در حال حاضر قضاوت در این باره کمی دشوار به نظر می رسد ، اما آنچه مسلم است هنوز شانس برخورداری آلمان از کرسی دائم شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد .

وی افزود : آنچه که در شرایط کنونی مهمترین نقش را درعضویت آلمان در شورای امنیت سازمان ملل ایفا می کند اعمال اصلاحات در این نهاد بین المللی است .

نماینده آلمان در سازمان ملل همچنین تصریح کرد : در دوره دبیر کلی " بان کی مون " در این باره گفتگوهایی را انجام خواهیم داد که امیدواریم به ثمر بنشیند .

فلوگر با اشاره به برخی مخالفتها با عضویت دائم آلمان در شورای امنیت سازمان ملل خاطر نشان کرد : آلمان مدتها است که آمادگی و علاقه مندی خود را برای پیوستن به شورای امنیت اعلام کرده ، اما با وجود مخالفتها هنوز نتوانسته به هدف خود دست پیدا کند .

وی افزود : در این میان چین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل حمایت خود را از عضویت آلمان نیز اعلام کرده است .