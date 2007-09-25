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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۵۴

نماینده آلمان در سازمان ملل :

آلمان برای عضویت دائم در شورای امنیت همچنان شانس دارد

آلمان برای عضویت دائم در شورای امنیت همچنان شانس دارد

نماینده آلمان در سازمان ملل معتقد است که شانس برخورداری این کشور از عضویت دائم شورای امنیت همچنان به قوت خود باقی است .

به گزارش خبرگزاری مهر، " گونتر فلوگر" در گفتگو با رادیو آلمان درباره شانس پیوستن برلین به اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل اظهارداشت : در حال حاضر قضاوت در این باره کمی دشوار به نظر می رسد ، اما آنچه مسلم است هنوز شانس برخورداری آلمان از کرسی دائم شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد .

وی افزود : آنچه که در شرایط کنونی مهمترین نقش را درعضویت آلمان در شورای امنیت سازمان ملل ایفا می کند اعمال اصلاحات در این نهاد بین المللی است .  

نماینده آلمان در سازمان ملل همچنین تصریح کرد : در دوره دبیر کلی " بان کی مون " در این باره گفتگوهایی را انجام خواهیم داد که امیدواریم به ثمر بنشیند .

فلوگر با اشاره به برخی مخالفتها با عضویت دائم آلمان در شورای امنیت سازمان ملل خاطر نشان کرد : آلمان مدتها است که آمادگی و علاقه مندی خود را برای پیوستن به شورای امنیت اعلام کرده ، اما با وجود مخالفتها هنوز نتوانسته به هدف خود دست پیدا کند .

وی افزود : در این میان چین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل حمایت خود را از عضویت آلمان نیز اعلام کرده است .

کد مطلب 558701

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