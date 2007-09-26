امروز در تاریخ

آزادی بیت المقدس :

در چنین روزی در سال 1146میلادی و در میانه جنگ های صلیبی سپاهیان اسلام به فرماندهی صلاح الدین ایوبی بیت المقدس را آزاد کردند .



به نقل ازکتاب تاریخ دولتهاى اسلامى وخاندان حکومتگر ج 1 ، نویسنده: استانلى لین‏پل :

مؤسس دولت ایوبیان، صلاح الدین یوسف بن ایوب مشهوربه صلاح الدین ایوبى است.ایوب و برادرش شیرکوه دراواسط قرن ششم هجرى به خدمت اتابک نور الدین محمد زنگى در آمدند وپس از مدتى شیرکوه و برادرزاده‏اش صلاح الدین، از طرف نور الدین براى سرکوبى با شورش هایى که در مصر بروز کرده بود به آن دیار روان شدند. شیرکوه و صلاح الدین براى اولین بار در سال 559 ه ق و براى دومین بار در سال 562 ه ق به مصر رفتند تا آنکه العاضد آخرین خلیفه‏ى فاطمى ـ شیرکوه را براى جبران خدماتش به وزارت خود برگزید .پس از مرگ ناگهانى شیرکوه، صلاح الدین در سال 564 هجرى وزارت را در دست گرفت و به الملک الناصر ملقب گردید .



او بزودى زمام کارها را در دست گرفت و پس از مدتى العاضد را در سال 567 ه از خلافت خلع کرد و فرمان داد که به نام خلیفه‏ عباسى المستضى‏ء بالله خطبه بخوانند.با وجود آنکه این تغییر عظیم با آرامش تمام انجام یافت، اما باعث شد که بین صلاح الدین و فرمانده‏اش یعنى اتابک نور الدین اختلافاتى بظهور رسد. اگر نور الدین در سال 569 ه وفات نکرده بود، بدون تردید نبردى میان آندو بوقوع مى ‏پیوست.پس از مرگ نور الدین، صلاح الدین ایوبى ظاهرا نسبت به الملک الصالح اسماعیل بن نور الدین اظهار اطاعت کرد ولى پس از مدتى استقلال کامل خود را اعلان نمود.



در دوران صلاح الدین مذهب اهل تسنن به جاى تشیع که در دوران خلافت فاطمیان رسمى شده بود شایع شد و مکه و مدینه نیز که قبل از او تحت نظارت و حکومت خلفاى مصر قرار داشت در این دوران همچنان در دست صلاح الدین باقى ماند.در سال 569 ه صلاح الدین، برادرش تورانشاه را به حکومت یمن منصوب کرد و شعبه‏ى ایوبیان یمن به همین ترتیب بوجود آمد .صلاح الدین پس از آن متوجه‏ى سوریه شد و در سال 570 هجرى وارد دمشق گردید و علیرغم وجود خاندان نور الدین زنگى، متصرفاتش را وسعت داد تا آنکه بین سالهاى 570 تا 572 ه (1174 ـ 1176 م) حدود مملکت خود را تا رود فرات تثبیت کرد.صلاح الدین تا قبل از وفات الملک الصالح، پسر نور الدین زنگى در سال 579 ه (1183 م) برحلب دست درازى نکرد



طولانی ترین سخنرانی جهان :

در چنین روزی در سال 1960 میلادی فیدل کاسترو رهبر کنونی کوبا طولانی ترین سخنرانی تاریخ را ایراد کرد. این نطق که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد شد 4 ساعت و نیم به طول انجامید.



تولد موسی مندلسون :

مندلسون فیلسوف برجسته آلمانی در چنین روزی در سال 1729 میلادی به دنیا آمد. او برای نخستین بار در آلمان کتاب مقدس را به آلمانی ترجمه کرد .



تولد ایسوار چاندرا وید یسیگار :

وید یسیگار پدر نثر زبان بنگالی در چنین روزی در سال 1820 میلادی به دنیا آمد . تبعید سیتا عنوان مهمترین اثر داستانی اوست .



تولد تی اس الیوت :





الیوت ، شاعر ، نمایشنامه نویس و منتقد ادبی در چنین روزی در سال 1888 میلادی در شهر سنت لوییز آمریکا متولد شد و در آکسفورد و سوربن به تحصیل علم پرداخت . وی با انتشار اشعار سرزمین ویرا ن شهرت زیادی را از آن خود کرد . کتاب " مرد ان توخالی" او تا حدودی از سرخوردگی وی نسبت به زندگی عصر جدید حکایت دارد . وی بعدها به انگلیس مهاجرت کرد و تبعه این کشور شد . چهار کوارتت ، قتل در کلیسا و کوکتیل پارتی عناوین مهمترین آثار ادبی اویند . وی به سال 1948 میلادی جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد .



تولد مارتین هایدگر :



مارتین هایدگر فیلسوف برجسته آلمانی در چنین روزی در سال 1889 میلادی به دنیا آمد . وی در نزد هوسرل فلسفه آموخت و مقامش در فلسفه چون مقام گروترودستاین در ادبیات بود . او چنان دشوار گوی است که اغلب افکارش در پرده ای از ابهام باقی مانده است . هایدگر در کتاب خود با عنوان هستی و زمان خواننده خویش را به مرداب پیچیدگی ها و ابهامات می کشاند که غور در آنها بسیار مشکل می نماید . بسیاری از فیلسوفان عصر جدید به خاطر پیچیدگی افکارش او را ستوده اند و بسیاری از روشنفکران نیز دنباله رو او شده اند. هایدگر میان وجود کلی و وجود جزیی فرق قائل است . در باب وجود کلی او معتقد است که چیزی نمی داند زیرا فهم بشر در این باب قاصر است اما در باب وجود جزیی عقیده دارد که این وجود تجربه بی ارزشی است میان دو خواب . اگزیستانسیالیست های فرانسوی بعدها پیرو افکار و اندیشه های هایدگر شدند .



تولد پاپ پل چهارم :

این پاپ کلیسای کاتولیک روم در چنین روزی در سال 1897 میلادی به دنیا آمد. وی بین سالهای 1963 تا 1978 میلادی در این سمت ایفای وظیفه می کرد .



تولد جرج جرشوین :



جرشوین آهنگساز توانمند آمریکایی در چنین روزی در سال 1898 میلادی دیده به جهان گشود . حماسه آبی عنوان مهمترین اثر موسیقایی اوست .



تولد ولادیمیر رمک :

