کارآمدی نظام مورد حسد دشمنان اسلام است / روز قدس نوعی مطالبه محاکمه جنایتکاران در محاکم صالح بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت، با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام اظهار داشت: کارآمدی نظام محصول علم و عقل و عزم ملت ایران است لذا افزایش کارآیی نظام یک فرضیه ملی است.

حبیبی با اشاره به سیاست های خصمانه غرب علیه ایران تصریح کرد: هدف غرب از راه اندازی جنگ و تشویق صدام در حمله به ایران وقفه در پیشرفت کشور بود امروز هم به بهانه های مختلف، آمریکا و همدستانش با بهانه جویی های بی اساس در صدد توطئه هایی برای ناکارآمد نشان دادن نظام هستند به فضل الهی و هوشمندی مقام معظم رهبری و ملت آگاه ایران خنثی گردیده و خواهد شد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه ما گرفتار دشمنی هستیم که بیش از آنکه به عقل و تدبیر بیاندیشد به ضخامت بازو و جنگ افزار تکیه دارد. برای همین است که ارتش و سپاه دلیر ایران هر روز برآمادگی خود برای مقابله با شرارت ها می افزایند تا پاسخگوی توطئه های احتمالی دشمن باشند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با تقدیر از رئیس جمهور به دلیل اعلام مواضع مقتدرانه در مجمع عمومی سازمان ملل و نیز با گفتگو در رسانه های آمریکایی گفت: رئیس جمهور به عنوان نماینده ملت ایران مواضعی را اتخاذ کرد که همصدایی ملت و مسئولان در برابر تهدیدات خارجی را نشان می دهد همچنین این واقعیت را نشان می دهد که مواضع جمهوری اسلامی مبتنی بر حقانیت و عقلانیت است و وجدان های بشری در جهان به آسانی آن را می پذیرند.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد بداخلاقی های برخی افراد و گروهها برای خصمانه کردن فضای رقابتی انتخابات آینده تصریح کرد: ما معتقدیم هر فرد با هر جناح باید به بیان شایستگی های خود بپردازد و از تخریب دیگران برای اثبات خود پرهیز کند و سعی کند فضای انتخابات، سالم و پاک بماند بهتر است همه جناح ها و جریان های سیاسی طوری در انتخابات آینده عمل کنند که نتیجه انتخابات افزایش اقتدار و تحکیم مشروعیت نظام باشد و این به نفع همه است.

حبیبی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد نشست 1+5 در نیویورک و رایزنی مثلث شرارت برای فشار بیشتر به ایران اظهار داشت: دیدگاههای آمریکا و انگلیس و صهیونیسم با بسیاری از دولت های جهان همخوان نیست لذا این مثلث در پی فشار بر این دولت ها هستند تا خواسته های خود را بر سایر کشورها تحمیل کنند و این برخلاف استقلال کشورها و منافع ملت ها است. آمریکا برای بیرون رفت از افغانستان و عراق به دنبال باز کردن جبهه جدیدی است که این راه هم با بن بست کامل روبه رو خواهد شد.

وی افزود: آمریکا خوب می داند فشار بیشتر به ایران واکنش شدیدتر ایران را به همران خواهد داشت . اگر فشارها و تحریک ها ادامه یابد هیچ دلیلی برای استمرار همکاری ایران با آژانس وجود ندارد.

وی ادامه داد: آمریکا و هم پیمانان آنها به جای آدرس غلط دادن درمورد تولید سلاح های اتمی بهتر است در راه خلع سلاح اتمی خود و هم پیمانانش گام بردارند و کره زمین از خطر نابودی و تهدید سلاح های کشتار جمعی نجات بخشند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به راهپیمایی در روز قدس اظهار داشت: راهپیمایی روز قدس در جهان اسلام بخصوص در ایران یک اعتراض تمام عیار به جنایات آمریکا و انگلیس و صهیونیسم بین المللی در جهان اسلام است این اعتراض در واقع یک نوع مطالبه محاکمه این جنایتکاران در محاکم صالح بین المللی است.

حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: مردم ایران و سایر کشورهای اسلامی این اعتراض و مطالبه را به نحو باشکوهی در روز قدس به نمایش خواهند گذاشت.