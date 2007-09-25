نامه رؤسای دانشگاههای ایران به رئیس دانشگاه کلمبیا

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل ترجمه فارسی این نامه به شرح زیر است : ما رؤسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی در تهران ناخرسندی و اعتراض خود را به گفتار خارج از نزاکت آن همکار پیش از سخنرانی رئیس جمهور آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد در جلسه اخیر در دانشگاه کلمبیا اعلام می‌کنیم.



به اطلاع جنابعالی می‌رسانیم آقای محمود احمدی‌نژاد طی یک انتخابات پرهیجان دو مرحله‌ای که نتیجه آن تا روز آخر نامعلوم بود و تقریباً همه احزاب، گرایشها و سلیقه‌های سیاسی ایرانی در آن حضور فعال داشتند با رای مستقیم مردم ایران انتخاب شده‌اند. برای اطلاع از کیفیت و صحت انتخابات می‌توانید به گزارش رسانه‌های خبرنگاران آمریکایی از ایران طی ماه ژوئن 2005 مراجعه فرمایید.



توهین شما به رئیس جمهور یک ملت 72 میلیون نفری با 7000 سال تمدن و فرهنگ غنی ثبت شده، در یک محیط دانشگاهی مایه شرمساری است. هرچند ظاهراً آن جملات مملو از حس تنفر و کینه را تحت فشار شدید رسانه‌ها ، بر زبان جاری کرده‌اید اما این جای تاسف و تعجب است که مالکان و سیاستگذاران رسانه‌ها جهت‌گیری‌های نطق رئیس یک دانشگاه معتبر را تعیین کرده اند.



سخنان شما درباره کشور ما حاوی اتهاماتی بدون مدرک معتبر علمی و صرفاً مبتنی بر حدس و شانتاژهای رسانه‌ای بوده است. برخی ادعاها نیز ناشی از سوء‌تفاهم‌هایی است که با گفتگو و نیز تحقیق بیشتر و نزدیک‌تر قابل حل‌اند.



آقای رئیس جمهور احمدی‌نژاد برخی از سؤالات و موضوعات مورد نظر شما را در حین سخنرانی و به ویژه پاسخ به پرسشهای دانشجویان پاسخ دادند. با این حال ما آمده‌ایم در یک گفتگوی علمی، صریح و بی‌واسطه، سوالات باقی مانده را پاسخ دهیم.



شما از آقای رئیس جمهور حدود 10 سوال پرسیدید. اجازه دهید ما نیز 10 سوال طرح کنیم و امیدوار باشیم پاسخ‌های شما به این سؤالات ، به رفع بی‌اعتمادی‌های بین دو کشور و شفاف شدن حقایق کمک کند :



1- چرا رسانه‌های آمریکا به شما آنقدر فشار می‌آوردند که آقای احمدی‌نژاد در دانشگاه کلمبیا سخنرانی نکند؟ و چرا شبکه‌های تلویزیونی در همین چند روز ساعتها برنامه و خبر علیه رئیس جمهور ما پخش می‌کنند اما اجازه نمی‌دهند وی به تهمتهای وارده پاسخ دهد؟ آیا این با آزادی بیان مغایر نیست؟



2- چرا در سال 1953 دولت آمریکا به کمک دیکتاتوری مستبد ایران (شاه) آمد و حکومت ملی دکتر مصدق را سرنگون کرد؟



3- چرا در جریان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران، آمریکا از یک دیکتاتور خونخوار که بی‌پروا علیه سربازان مدافع ایران و حتی مردم کشور خود سلاح شیمیایی بکار می‌برد ، حمایت ‌کرد؟



4- چرا آمریکا دولت مبتنی بر رای مردم فلسطین در غزه را به رسمیت نمی‌شناسد و آنرا تحت فشار قرار می‌دهد؟ و چرا با پیشنهاد ایران برای حل مساله 60 ساله فلسطین با همه‌پرسی سراسری از ساکنان آنجا، مخالفت می‌کند؟



5- چرا ارتش آمریکا با آن همه تجهیزات پیشرفته‌اش تاکنون نتوانسته است بن‌لادن را پیدا کند؟ دوستی قدیمی خانواده بوش با خانواده بن‌لادن و همکاری نفتی آنها را چگونه توجیه می‌کنید؟ اخلال بوش در تحقیقات 11 سپتامبر را چگونه توجیه می کنید؟



6- با وجودی که سازمان مجاهدین خلق طی سالهای 1981 تاکنون رسماً و علناً مسؤولیت تعداد کثیری بمب‌گذاری خونین در محل‌های عمومی و کشتار مردم ایران و عراق را به عهده گرفته است، چرا دولت آمریکا از این سازمان‌ حمایت می‌کند و چرا به دولت فعلی عراق اجازه نمی‌دهد پادگان محل اقامت اعضاء این سازمان تروریستی را در عراق تخلیه کند؟



7- آیا حمله آمریکا به عراق مبتنی بر اجماع جهانی و با اجازه نهادهای بین‌المللی بود؟ هدف واقعی از اشغال عراق چه بود؟ اشغالی که به کشته شدن صدها هـزار از مردم این کشور انجامیده است. سلاح‌های کشتار جمعی که دولت آمریکا مدعی ذخیره‌سازی آنها در عراق بود کجاست؟

8- چرا حکومتهای شدیداً غیر دموکراتیک و با رژیم‌های سلطنتی مطلقه در منطقه خاورمیانه، نزدیک‌ترین دوستان دولت آمریکا هستند؟

9- چرا دولت آمریکا در اجلاس اخیر شورای حکام سازمان انرژی اتمی با طرح عاری کردن خاورمیانه از سلاحهای غیرمتعارف ، علیرغم موافقت همه کشورها به جز اسرائیل با آن مخالفت کرد؟



10- چرا دولت آمریکا از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار ناخشنودی می‌کند و چرا صراحتاً با پیشرفت در مذاکرات ایران و آژانس برای حل و فصل مساله هسته‌ای ایران با مذاکره و تحت قوانین بین‌المللی مخالفت می‌کند؟



در پایان ما روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در تهران، آمادگی خود را برای میزبانی از شما و دیگر هیأت‌های علمی جستجوگر حقیقت اعلام می‌داریم. شما و همکارانتان در این سفر می‌توانید از نزدیک با اقشار مختلف مردم، روشنفکران و محافل دانشگاهی صحبت و واقعیت‌های جامعه ایران را از نزدیک و بدون فیلترهای رسانه‌های یک سونگر لمس کنید و بعد از آشنایی با حقایق درباره ملت و حکومت ایران قضاوت فرمایید.



مطمئن باشید ایرانیان نسبت به میهمانان خود بسیار مؤدب و بسیار مهمان‌نواز هستند.



تهران _ سوم مهر ماه 1386 _ 25 سپتامبر 2007

امضا های ذیل نامه :

دکتر حمید لطیفی ، رئیس دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سعید سهراب پور ، رئیس دانشگاه صنعتی شریف

آیت الله عمید زنجانی ، رئیس دانشگاه تهران

دکتر علیرضا رهایی ، رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دکترمحمد سعید جبل عاملی ، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مهدی گلشنی ، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر احمد توکلی ، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

دکتر محمد جواد لاریجانی ، رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی