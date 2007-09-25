به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوان این پژوهشگاه آمده است: با توجه به نقش بنیادین علوم انسانی و اجتماعی در تحقق نظام منسجم و تمدن ساز، تحقق در مبانی این دسته از علوم و نقد و ارزیابی آنها و نیز تلاش جهت استخراج مبانی و دیدگاه های اسلامی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی اهمیت و جایگاه والایی پیدا می کند.

در ادامه این فراخوان آمده است: از این روی انجام تحقیقات بنیادین در زمینه فلسفه علوم انسانی و اجتماعی، روش شناسی علوم انسانی و اجتماعی، مناسبات دین و علوم انسانی و اجتماعی، سنجش الزامات فلسفی و روش تولید علوم دینی و بومی، بررسی و نقد مکاتب و پارادایم های موجود در این زمینه از اهداف و رسالت های پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.