  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۴۸

مبانی فلسفی مدیریت اسلامی بررسی می‌شوند

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از عموم اساتید و پژوهشگران خواست مقالات خود را در موضوعات فلسفه و روش شناسی مطالعات سازمانی و فلسفه مدیریت اسلامی به این پژوهشگاه ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوان این پژوهشگاه آمده است: با توجه به نقش بنیادین علوم انسانی و اجتماعی در تحقق نظام منسجم و تمدن ساز، تحقق در مبانی این دسته از علوم و نقد و ارزیابی آنها و نیز تلاش جهت استخراج مبانی و دیدگاه های اسلامی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی اهمیت و جایگاه والایی پیدا می کند.

در ادامه این فراخوان آمده است: از این روی انجام تحقیقات بنیادین در زمینه فلسفه علوم انسانی و اجتماعی، روش شناسی علوم انسانی و اجتماعی، مناسبات دین و علوم انسانی و اجتماعی، سنجش الزامات فلسفی و روش تولید علوم دینی و بومی، بررسی و نقد مکاتب و پارادایم های موجود در این زمینه از اهداف و رسالت های پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.

کد مطلب 558711

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها