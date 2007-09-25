وزنه بردار بلاروس قهرمان دسته 105 کیلوگرم شد / ملی پوشان ایران 21 امتیاز بدست آوردند

به گزارش خبرنگاراعزامی مهربه تایلند، درهشتمین روز از هفتاد و ششمین دوره رقابتهای وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان جهان که در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی یکصد ساله شهر چیانگ مای در حال برگزاریست وزنه برداران دسته 105 کیلوگرم به مصاف هم رفتند که طی آن آندری آراماناو از بلاروس با مجموع ‪ 423‬ کیلوگرم عنوان نخست این رقابتها را به خود اختصاص داد.

بنابراین گزارش، نتایج این رقابتها به شرح زیر است:

1- آراماناو از بلاروس، یکضرب: 195 کیلوگرم، دوضرب:228 کیلوگرم، مجموع:423 کیلوگرم

2- آلن تساگایو از بلاروس، یکضرب: 180 کیلوگرم، دوضرب:231 کیلوگرم، مجموع:411 کیلوگرم

3- دیمیتری کولاکوف از روسیه، یکضرب: 190 کیلوگرم، دوضرب:221 کیلوگرم، مجموع:411 کیلوگرم (با اختلاف وزن سوم شد)

دراین دسته محسن بیرانوند و مرتضی شاه محمدی 2 نماینده کشورمان با اتمام دیدارهای این دسته و مشخص شدن رده بندی در جایگاه چهاردهم و شانزدهم جدول قرار گرفتند و به ترتیب توانستند 12 و 9 امتیاز برای تیم ملی کشورمان بدست آورند.