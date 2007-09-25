  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۰

معیارهای انتخاب "میم مثل مادر" اعلام شد

معیارهای انتخاب "میم مثل مادر" اعلام شد

فیلمنامه و ساختار، نوع و امکانات عرضه و پخش، استقبال مردم و مضمون و نگاه ملی از معیارهای انتخاب "میم مثل مادر" به عنوان نماینده سینمای ایران برای حضور در بخش اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار که بر اساس فهرست پیشنهادی ارائه شده از سوی خانه سینما و با همفکری و سازماندهی بنیاد سینمایی فارابی تشکیل شده بود، در مرحله نخست بررسی را به هشت فیلم از میان محصولات به نمایش درآمده محدود کرد.

امیر اسفندیاری سخنگوی این کمیته اعلام کرد: "پس از اعلام هشت فیلم در مرحله اول، در مراحل بعدی پس از بررسی گزارش‌هایی در خصوص سطح موفقت فیلم‌ها در مجامع داخلی و خارجی، اکران عمومی، سوابق کمپانی‌های عرضه کننده در خارج از کشور و بازخوردهای مطبوعاتی و انتقادی در نشریات خارجی، اعضا کمیته به "پاداش سکوت" میری، "خون بازی" بنی‌اعتماد و عبدالوهاب، "زمستان است" پیتز، "میم مثل مادر" ملاقلی‌پور و "وقتی همه خواب بودند" حسن‌پور رسیدند."

وی ادامه داد: "با توجه به بررسی‌های به عمل آمده به لحاظ فیلمنامه‌، کارگردانی و مسائل فنی و امکان تاثیرگذاری بر مخاطبان، نظر هیئت انتخاب به سه فیلم "پاداش سکوت"، "خون بازی" و "میم مثل مادر" متمرکز شد. در آخرین جلسه این کمیته فیلم "میم مثل مادر" مرحوم ملاقلی پور به اتفاق آراء و با بررسی جمیع جوانب به عنوان نماینده سینمای ایران در هشتادمین مراسم اسکار معرفی شد."

امیر اسفندیاری، محمد بزرگ نیا، کمال تبریزی ، مجتبی راعی، محمدرضا سکوت، علیرضا شجاع نوری، رسول صدرعاملی، تقی علیقلی‌زاده و اکبر نبوی اعضا کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای حضور در مراسم اسکار بودند.

کد مطلب 558717

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها