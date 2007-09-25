معیارهای انتخاب "میم مثل مادر" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار که بر اساس فهرست پیشنهادی ارائه شده از سوی خانه سینما و با همفکری و سازماندهی بنیاد سینمایی فارابی تشکیل شده بود، در مرحله نخست بررسی را به هشت فیلم از میان محصولات به نمایش درآمده محدود کرد.

امیر اسفندیاری سخنگوی این کمیته اعلام کرد: "پس از اعلام هشت فیلم در مرحله اول، در مراحل بعدی پس از بررسی گزارش‌هایی در خصوص سطح موفقت فیلم‌ها در مجامع داخلی و خارجی، اکران عمومی، سوابق کمپانی‌های عرضه کننده در خارج از کشور و بازخوردهای مطبوعاتی و انتقادی در نشریات خارجی، اعضا کمیته به "پاداش سکوت" میری، "خون بازی" بنی‌اعتماد و عبدالوهاب، "زمستان است" پیتز، "میم مثل مادر" ملاقلی‌پور و "وقتی همه خواب بودند" حسن‌پور رسیدند."

وی ادامه داد: "با توجه به بررسی‌های به عمل آمده به لحاظ فیلمنامه‌، کارگردانی و مسائل فنی و امکان تاثیرگذاری بر مخاطبان، نظر هیئت انتخاب به سه فیلم "پاداش سکوت"، "خون بازی" و "میم مثل مادر" متمرکز شد. در آخرین جلسه این کمیته فیلم "میم مثل مادر" مرحوم ملاقلی پور به اتفاق آراء و با بررسی جمیع جوانب به عنوان نماینده سینمای ایران در هشتادمین مراسم اسکار معرفی شد."

امیر اسفندیاری، محمد بزرگ نیا، کمال تبریزی ، مجتبی راعی، محمدرضا سکوت، علیرضا شجاع نوری، رسول صدرعاملی، تقی علیقلی‌زاده و اکبر نبوی اعضا کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای حضور در مراسم اسکار بودند.