کمکهای اتحادیه اروپا به افغانستان باید افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، " روپرشت پولنتس " در گفتگو با رادیو آلمان در پاسخ به این سوال که اروپایی ها تا چه میزان باید در بهبود وضعیت افغانستان سهیم باشند با توجه به اینکه دولت آلمان سالیانه حدود 100 میلیون یورو برای بازسازی این کشور هزینه می کند ، اظهار داشت : مسلما اروپایی ها باید برای بازسازی و بهبود شرایط افغانستان تلاش کنند .

وی افزود : دولت آلمان در نظر دارد سال آینده 25 میلیون یورو به مبلغ قبلی افزوده و کمکهای مالی خود را به سقف 125 میلیون یورو برساند .

رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان در ادامه خاطر نشان کرد : دولت آلمان سعی دارد تا جایی که امکان داشته باشد کمکها و حمایتهای خود را از افغانستان افزایش دهد .

پولنتس درباره گفتگوهای دولت و پارلمان آلمان درباره افغانستان تصریح کرد : بحث درباره چگونگی حضور نظامیان آلمان در افغانستان همچنان ادامه دارد . برخی از گروهها با این امر مخالف بوده و تعداد دیگری نظر همسو دارند .

این مقام آلمانی با اشاره به لزوم تداوم حضور نیروهای حافظ صلح در افغانستان گفت : اتحادیه اروپا باید مسیری را برای تسریع در بهبود اوضاع افغانستان پیدا کنند.