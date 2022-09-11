بندر «امیرآباد» معین گردشگری دریایی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید علی‌نازی بعدازظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیر بنادر و دریانوردی گلستان اظهار کرد: این سازمان از سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دریایی استقبال کرده و تسهیلات کافی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ویژگی‌های طبیعی و زیرساختی گلستان برای فعالیت‌های گردشگری دریا در سطح قابل قبولی است و ما برای شتاب بخشیدن در این حوزه، بندر امیرآباد مازندران را به عنوان معین معرفی کرده ایم.

علی‌نازی ادامه داد: ۱۳۱ کیلومتر نوار ساحلی در گلستان وجود دارد که می‌توان با برنامه ریزی لازم، این استان را به هدف گردشگری تبدیل و رهگذران عبوری از این خطه را جذب کرد.

وی افزود: نجات واحیای خلیج گرگان و رسوب برداری کانال آشور و اختصاص بودجه برای اجرای این طرح، سمبل توجه ویژه دولت سیزدهم به گلستان است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: جزیره آشوراده به تنهایی می‌تواند زمینه جذب گردشگران دریایی به گلستان را میسر کند و خوشبختانه این جزیره به طور خاص مورد توجه دولت است.

در این مراسم از خدمات هشت ساله اله یار اسعدی، مدیربنادر و دریانوردی گلستان تقدیر و نورالله عباسی به عنوان سرپرست مدیریت بنادر و دریانوردی گلستان معرفی شد.