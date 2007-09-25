بان کی مون خواستار برخورد با چالش های روز افزون جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بان کی مون گرم شدن زمین، مبارزه با فقر برای پایان دادن به مناقشه دارفور و ترویج روند صلح در خاورمیانه را چالش های جهان در سال آینده توصیف کرد.

بان که در افتتاحیه شصت و دومین نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می کرد تاکید داشت که مسائل و مشکلات روز به روز در حال افزایش است و نیاز است تا اقدامی جمعی برای مقابله با آنها صورت پذیرد.

دبیر کل سازمان ملل همچنین اضافه کرد: من پیش بینی می کنم که سال در پیش روی، پرچالش ترین سالها در تاریخ ما باشد.

وی گفت: من مطمئن هستم که ما با همدیگر می توانیم آن را به یکی از موفق ترین سالها تبدیل کنیم و برای اینکار نیاز داریم تا توجه کمتری به گفته ها(اظهارات تحریک آمیز) داشته باشیم و بیشتر توجه را به نتایج مبذول کنیم تا این چیزها را انجام دهیم.