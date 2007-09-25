تمرین عصر امروز پرسپولیس با حضور کاشانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 15 عصر امروز در زمین چمن ورزشگاه نفت تهران برگزار شد که در 20 دقیقه پایانی حبیب کاشانی مدیرعامل این باشگاه با حضور در محل تمرین، عملکرد بازیکنان را زیر نظر گرفت.

پیش از آغاز تمرین کادرفنی به مدت 20 دقیقه در داخل رختکن جلسه توجیهی برگزار کردند و ساعت 15 بازیکنان زیر نظر مرزبان بدن های خود را گرم کردند تا این تمرین به صورت رسمی آغاز شود.

دراین تمرین کریم باقری برای نخستین بار پس از مصدومیت در دیدار با مقاومت سپاسی، با حضور در ورزشگاه نفت به صورت اختصاص تمرینات آماده سازی را انجام داد. ضمن اینکه فرزاد آشوبی هم با برطرف شدن مصدومیت، در تمرینات گروهی شرکت کرد.

در حالیکه بیش از 100 تماشاگر در این تمرین شرکت و به شدت تمام اعضای کادرفنی و بازیکنان را تشویق می کردند، نخستین برنامه تاکتیکی این تیم با انجام پاسکاری و حرکت 2 به 2 آغاز شد و سپس کادرفنی تمرینات تکنیکی روپایی و ضربه سر را برای بازیکنان در نظر گرفتند.

در مرحله بعدی تمام بازیکنان در بخشی از زمین حرکات کششی را انجام داده که در این مدت دروازه بان ها زیر نظر عزیزیان تمرینات اختصاصی را انجام دادند که تمرین شوتزنی از مهمترین تمرینات دروازه بان ها بود.

با تقسیم بازیکنان به 2 گروه، مرحله بعد تمرین پیگیری شد. گروه اول زیر نظر استیلی به تمرین پاسکاری پرداختند که پس از اعلام این مربی باید با عبور از بازیکن مقابل، به سمت دروازه شوت زنی می کردند. در همین زمان گروه دوم زیر نظر قطبی و مرزبان به ارسال های بلند را در دستور کار خود قراردادند که در این هنگام قطبی تاکید فراوانی به استفاده از تمام نقاط زمین داشت.

در مرحله آخر بازیکنان به 2 گروه تقسیم شده و فوتبال درون تیمی را انجام دادند.