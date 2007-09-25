جلسه چهار بازیکن پرسپولیس باحبیب کاشانی / اعضای کمیته انضباطی پرسپولیس معرفی شد ند

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه در دفتر مدیریت باشگاه پرسپولیس و در باره آخرین وضعیت قراردادها و امو فردی نفرات مورد نظر بوده است. در این جلسه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از کریم باقری به عنوان کاپیتان تیم خواست تا برای افزایش بار روحی یاران این تیم همراه سایر بازیکنان به همدان برود وکریم باقری هم برای سفر به همدان اعلام آمادگی کرد.

علیرضا نیکبخت, عباس آقایی و احسان خرسندی در این جلسه ضمن آنکه مسائل خود را با مدیر عامل باشگاه درمیان گذاشتند برای ارائه یک بازی خوب برابر تیم پاس همدان در بازی روز پنجشنبه پنجم مهر ماه که در همدان برگزار می شود هم قسم شدند.

خبر دیگر از باشگاه پرسپولیس اینکه، حبیب کاشانی مدیرعامل باشگاه طی احکام جداگانه ای، محمود خوردبین، حمیدرضا استیلی، محمد رسائی، مصطفی شکری و غلامرضا احمدی را به سمت اعضای کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس تهران منصوب کرد. غلامرضا احمدی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل به عنوان دبیر کمیته انضباطی معرفی شده و کار این کمیته به صورت رسمی برای اولین بار در تاریخ باشگاه پرسپولیس آغاز خواهد شد.





