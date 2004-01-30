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۱۰ بهمن ۱۳۸۲، ۱۵:۴۳

سفر خارجي تيم پاس تا دو روز ديگر قطعي مي شود

تيم فوتبال پاس قصد دارد براي حفظ آمادگي بازيكنانش و همچنين كمك به زلزله زدگان شهر بم ديدارهايي را در خارج از كشور برگزار نمايد .

به گزارش خبرنگار" مهر" رايزني مسئولان باشگاه پاس براي فراهم كردن مقدمات اين سفر همچنان ادامه دارد و به گفته يكي از نزديكان اين باشگاه قطعيت اين سفر ظرف دو روز آينده مشخص خواهد شد . قرار است تيم فوتبال پاس در اين سفر دو بازي با تيم ملي كشورمقصد و همچنين يكي از تيم هاي باشگاهي اين كشور برگزار نمايد كه بر اساس هماهنگي هاي بعمل آمده كليه عوايد آن به زلزله زدگان شهر بم اختصاص خواهد يافت .
بر اساس اين گزارش تاكنون احتمال سفر تيم پاس به كشور تايلند بيش از ساير كشورهاست و در صورتي كه مقدمات اين سفر فراهم شود ، پاسي ها ظرف 10 روز آينده به مدت  يك هفته راهي اين كشور خواهند شد.

کد مطلب 55873

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