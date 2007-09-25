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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۵۷

پنج نظامی خارجی در افغانستان کشته و زخمی شدند

پنج نظامی خارجی در افغانستان کشته و زخمی شدند

وزارت دفاع کانادا امروز از کشته شدن یک نظامی این کشور در افغانستان و زخمی شدن چهار نفر دیگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع کانادا در بیانیه ای گفت : یک نظامی کانادایی براثر اصابت گلوله های خمپاره به هنگام تعمیر یک دستگاه تانک در شمال منطقه بنجوایی در 74 کیلومتری غرب شهر قندهار افغانستان کشته شد.

ژنرال گی لاروش در کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی خود از قندهار گفت : در این انفجار یک نظامی دیگر زخمی شد و سه نظامی نیز براثر وقوع درگیری با افراد مسلح به هنگام تلاش برای کمک به همقطاران خود زخمی شدند.

وزارت دفاع کانادا افزود که این نظامیان در حال کمک برای برپایی یک مرکز فرعی پلیس به هنگام وقوع حمله یاد شده در روز دوشنبه در غرب شهر قندهار بودند و حال زخمی ها خوب است.

برپایه این گزارش، نیروهای امنیتی افغان و نیروهای بین المللی کمک کننده به برقراری امنیت در افغانستان (ایساف) درحال اجرای عملیات برای پاکسازی منطقه از افراد مسلح و تقویت و گشت زنی در بخش شمالی منطقه بنجوایی هستند.

کد مطلب 558731

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