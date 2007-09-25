سه نمایشنامه در "زیرزمین" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه "زیرزمین" به زندگی و روابط برادر و خواهری به نام های صفورا و ماندگار می پردازد که در خانه ای قدیمی زندگی می کنند، شب است و صفورا قراری دارد و به همین دلیل سعی می کند ماندگار را بیرون بفرستد. پس برای رسیدن به این هدف راههای مختلفی را امتحان می کند.

نمایشنامه "داستان عامه پسند" نیز به عنوان دومین اثر کتاب مانند "زیرزمین" با نگاهی اجتماعی به وضعیت دختران فراری می پردازد. عزت یکی از شخصیت های نمایش پس از سه سال جستجو دخترش رویا را پیدا می کند و با او رو به رو می شود. رویا با مرد مورد علاقه اش ازدواج کرده و قصد بازگشت به خانه را ندارد.

نمایشنامه "یک سبد فحش برای شمسی خانم" اثر سوم این کتاب درباره جوان دانشجوی شهرستانی است که در تهران به دنبال اتاقی برای اجاره کردن است و سرانجام درخانه زنی به نام شمسی خانم اتاقی پیدا و زندگی تک نفره خود را آغاز می کند.

عباسی از نمایشنامه نویسان جوان تئاتر است که آثار وی در جشنواره های مختلف تئاتری به اجرا درمی آید. ماه گذشته نیز نمایش "زیرزمین" در خانه نمایش اداره تئاتر روی صحنه رفت.