900 اثر به هشتمین دوسالانه کاریکاتور تهران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هشتمین دوسالانه کاریکاتور به ستاد خبری دوسالانه گفت: "این آمار در حالی به دست آمده که کاریکاتوریست‌ها تا پایان مهرماه برای حضور در این رویداد بین‌المللی فرصت دارند."

سیدمسعود شجاعی طباطبایی ادامه داد: "با توجه به اینکه بخش کمیک استریپ برای اولین بار به دوسالانه کاریکاتور افزوده شده و همچنین با نگاه به آمار هفتمین دوسالانه که از شرکت 67 کشور جهان حکایت می‌کند، پیش‌بینی می‌شود تعداد کشورهای شرکت کننده در دوسالانه هشتم به بیش از 70 کشور برسد."

از تعداد 903 کاریکاتوری که تاکنون به دبیرخانه هشتمین دوسالانه رسیده 605 اثر توسط کاریکاتوریست‌های خارجی ارسال شده است. این 605 اثر متعلق به 195 کاریکاتوریست است و به تفکیک در این بخش‌ها قرار می‌گیرد: 322 اثر در بخش پول، 292 اثر در بخش آزاد، 36 اثر در بخش کمیک استریپ و 55 اثر در بخش چهره.

77 کاریکاتوریست ایرانی نیز تا این لحظه با 298 اثر برای رقابت در هشتمین دوسالانه کاریکاتور اعلام حضور کرده‌اند که آمار تفکیکی آثار آنها به این شرح است: 127 اثر در بخش پول، 87 اثر در بخش آزاد، 40 اثر در بخش کمیک استریپ و 44 اثر در بخش چهره.

هشتمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران 28 آبان‌ماه امسال در موسسه فرهنگی هنری صبا آغاز به کار می‌کند.