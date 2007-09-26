یک میلیون تن آهن اسفنجی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران تولید می شود

عبدالرضا رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: با اجرایی شدن این پروژه که روز پنج شنبه هفته جاری عملیات اجرایی آن آغاز می شود، روز باشکوه دیگری در گروه ملی صنعتی فولاد ایران رقم می خورد.

این مسئول اظهار داشت: در این پروژه آهن اسفنجی به روش احیاء مستقیم تولید خواهد شد.

رسولی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این پروژه نیاز عمده کارخانجات گروه به شمش و مواد اولیه برطرف و از خروج سالانه میلیون ها دلار ارز جلوگیری خواهد شد.

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران ادامه داد: در این پروژه بانک صنعت و معدن یک هزار و 700 میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهد کرد که 110 میلیون دلار آن ارزی و بقیه ریالی است.

وی اجرای این پروژه را گام بلندی در اهداف صنعت فولاد ایران عنوان کرد.