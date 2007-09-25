روحانیت پل ارتباطی نظام و مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیتالله "اکبر هاشمی رفسنجانی" رئیس مجلس خبرگان رهبری در دیدار جمعی از اعضای جامعه وعاظ ، با ارایه تحلیلی ازاوضاعو شرایط داخلی و خارجی ایران افزود: مردم ایران استحقاق خدمت بیشتر و رفع مشکلات معیشتی شان را دارند و روحانیت ثابت کرده است که همیشه با مردم است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه گروههای صهیونی مسیحی متشکل از دو گروه متضاد با اختلافات تاریخی هستند، تصریح کرد: سیاستهای استعماری وجه مشترک نزدیکتر شدن این گروهها که تفکراتمذهبی بسیار شدیدی نیز دارند، میباشد.
وی بابیان اهداف طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا خاطر نشان کرد : استکبار جهانی به بهانه مبارزه با تروریسم به منطقهآمده و تا بحال شکست خوردهاند، ولی بهخاطر اختلافاتی کهافراطیون از دو فرقه شیعه و سنی بروز میدهند، آنان در دسترسی به اهداف ناامید نیستند.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، ایران را کانون برنامههای تهاجمی استعمارگران در دوره اخیر خواندو گفت: عنایت خداوندی باعث شد که اقدامات شرورانه آنها در عراق و افغانستان باعث افزایش عظمت ایران شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بغضوکینه آنها نسبت به انقلاب اسلامی آن قدر بالاست که فراتر از جنگ روانی و بدون رعایت اخلاق دیپلماسی، ادبیات تهدید بکار میبرند.
آیت الله هاشمیرفسنجانی که در هفتهدفاع مقدس در جمع وعاظ صحبت میکرد، با ارایه تحلیلیاز علل شروع، تداوم و پایان جنگ تحمیلی عراق علیهایران گفت: بعد از جنگ با برنامههای سازندگی به زیربناها توجه کردیم و الحمدلله رشد چشمگیری داشتیم.
وی بااشاره به تجربه ایران در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب، بویژه پس از پایان هشت سال دفاع مقدس ، افزود : تجربه نشان داد که ایرانیها با تکیهبر استعدادهاو تواناییهای خود،میتوانند مشکلاتومصائب راپشت سربگذارند.
رئیس مجلس خبرگان با تبریک میلاد امام حسن مجتبی(ع) و ارایه تحلیلی از اوضاع اسلام و تشیع در سالهای پس از شهادت امام علی(ع) تا پس از غیبت امام عصر(عج)گفت: مظلومیت امام علی (ع)، صلح امام حسن(ع) و شهادت امام حسین(ع) خورشیدیرا درآسمان اسلام تاباند که قرنهاست براندیشههایمسلمانان نورافشانی میکند.
وی انقلاب اسلامی را حجت خدا برمردم ایرانو نتیجه مبارزات و اقدامات امام و روحانیت دانست و گفت: نظام اسلامی کاملترین نظامی است که براساس معارف اصیل مکتب اهل بیت در تاریخ اسلام شکل گرفت.
در آغاز این دیدار حجج اسلام " شجاعی " و "اکرمی" با ارایه گزارشی از برنامهها و فعالیتهای جامعه وعاظ، به بیان دیدگاههای خویش در خصوص مسایل مختلف پرداختند و از گرانیهای شدید ابراز نگرانی کردند.
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