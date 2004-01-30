" تك سلو لي ها " به جاي "گيله اوخان "درمو لوي مرور مي شود!

به گزارش خبر نگار هنري " مهر ، طبق برنامه جشنواره امسال نمايش قرار بود " تك سلولي ها " ،11 بهمن در بخش مرور بيست ودومين جشنواره بين المللي فجردر تالار سنگلج اجرا شود .

اين در حالي است كه روز گذشته " كيوان خسرو مرادي " كارگردان نمايش "گيله اوخان " در گفت وگو با خبرنگارهنري " مهر" خبر از اجراي نمايش خود در آخرين روز جشنواره به جاي نمايش انصرافي " روباه و انگور " در تالار اصلي مولوي داد و متذكر شد كه اين درخواست از طرف دبير جشنواره " مجيد شريف خدايي" شده است كه به نقل از روابط عمومي مر كز هنرهاي نمايشي نمايش "گيله اوخان " رشت به جاي نمايش " تك سلولي ها " روز شنبه 11 بهمن در تالار سنگلج اجرا مي شود.

گفتني است،نمايش فوق به علت سانحه اي كه در سومين روز جشنواره بين دو اجراي اول و دوم براي بازيگر ش درتالارنو رخ داد ، از اجراي دوم خود در جشنواره محروم شد .

لازم به ذكر است، نمايش " تك سلولي ها " يكي از نمايش هاي موفق جشنواره بيست و يكم ( سال گذشته ) بود كه سال گذشته پس از اجراي عمومي در تالار اصلي مولوي از طرف مر كز هنرهاي نمايشي براي اجرا در يك جشنواره آلماني راهي اين كشور شد و در آنجا نيز با استقبال تماشاگران و منتقدان تئاتر مواجه شد.

"جلال تهراني " كارگردان " تك سلولي ها " در جشنواره امسال نيز توانست با اجراي نمايش "هي مرد گنده گريه نكن" تماشاگران زيادي را جذب كند.