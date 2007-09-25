حضور "دشمنان خوشبختی" در جشنواره سینما حقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره سینما حقیقت اعلام کرد این فیلم 59 دقیقهای که سال 2006 به صورت مشترک در دو کشور دانمارک و افغانستان تهیه شده، به زندگی و مشکلات ملالای جویا کاندیدای نمایندگی مجلس افغانستان در سال 2005 میپردازد.
"دشمنان خوشبختی" تاکنون در بیش از 26 جشنواره بینالمللی حضور داشته و جوایز بسیاری از جمله گرگ نقرهای جشنواره ایدفا آمستردام هلند 2006، بهترین مستند جشنواره زنان کرتی فرانسه 2007، نستور آلمندروس از جشنواره نیویورک 2007، جایزه ویژه جشنواره حقوق بشر یک جهان 2007، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ساندنس 2007 و ... را برده است.
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