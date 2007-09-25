باید 10درصد مدیران شهرداری را بانوان تشکیل دهند/ لحظه ای از توجه به مدارس و مراکز علمی غافل نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف ، شهردار تهران ، صبح امروز در مراسم احداث و بازسازی ساختمان ها و محوطه دانشگاه الزهرا(س) ضمن تبریک تقارن ماه رمضان به عنوان ماه خود سازی و آغاز سال تحصیلی جدید به عنوان منشا رشد و تلاش برای علم که دوموضوع مورد تاکید خداوند است و هفته دفاع مقدس که میدان عمل و ترکیب این دو مزیت در کنار یکدیگر است ، اظهار داشت : دفاع مقدس را می توان معجزه قرن دانست و درکشور ما این رویداد همیشه به عنوان قله رفیع افتخار باقی می ماند.

وی افزود: دفاع مقدس از سویی فاصله ما با عاشورا، ایثار و اخلاص را کم کرد و از سوی دیگر مرز بین صداقت با دروغ، ترس و عمل، مجاهدت و در خانه نشستن ها را کاهش داد.

شهردار تهران با اشاره به دوران دفاع مقدس و افرادی که به بهانه های مختلف وارد این دفاع نشدند اما اکنون مشتاق سفره های قدرت هستند گفت : دفاع مقدس اوج عقلانیت ، تدبیر، فناوری و توسعه کشور ما بود و ما امروز به همه لحظه های جنگ افتخار می کنیم و متاسفانه کسانی که در جنگ حاضر نشده اند امروز جنگ را خدشه دار می کنند.

قالیباف رشد علم امروز در کشور را در شاخه های مختلف مدیون دفاع مقدس دانست و گفت : امیدوارم امروز با علم نافع و عمل صالح سربلندی خود را تضمین کنیم که اگر در این زمینه فقیر باشیم دارای فقر وجودی هستیم .

وی با اشاره به اینکه محور رشد و تعالی در فرهنگ ایرانی ، اسلامی ما کانون خانواده است و بدون شک محور خانواده را بانوان تشکیل می دهند ، سه ماموریت را برای شهرداری برشمرد و اظهار داشت: شهرداری نهادی اجتماعی است و کار و فعالیت تربیت و آموزش رفاه و اوقات فراغت از ماموریت های اصلی آن است و معتقدیم در بخش قابل توجهی از این ماموریت ها بانوان نقش اساسی دارند.

وی افزود: کشور ما معمولا میان تغییر و تدبیر در چالش است . آمارها نشان می دهد بانوان امروز گوی سبقت را از مردان ربوده اند و این تغییر خجسته ای درکشور ماست که برای آن باید تدبیر کرد و بستر حضور آنان را در زمینه های مختلف اجتماعی با تدبیر به موقع باید فراهم کرد.

قالیباف ادامه داد: لحظه ای از توجه به مدارس، مراکز علمی و دانشگاه ها غافل نیستیم و هرچند این موضوع جزو وظایف ذاتی شهرداری نیست و در این زمینه امیدوارم تا پایان سال جمع بند دوساله از عملکر مثبت شهری در عرصه های فرهنگی و اجتماعی را ارایه کنیم.

شهردار تهران همچنین در سخنان کوتاهی در جمع خبرنگاران از افتتاح نمایشگاه گل و گیاه در آذر ماه سال جاری خبر داد.