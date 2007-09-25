تاکید شهردار تهران بر تسریع اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام / اجرای پروژه های بزرگ و موثر در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ناصر گودرزوند گفت : پروژه هایی همچون بزرگراه آسیا ، زین الدین و تونل توحید به عنوان پروژه های چند صد میلیاردی پایتخت از جمله اولویت هایی است که اجرای آن ها با جدیت از سوی مدیریت شهری پیگیری می شود .

قائم مقام معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به پروژه تونل توحید به عنوان دومین تونل هوشمند شهری پایتخت ، گفت : بر اساس روزشمار نصب شده 800 روز دیگر به بهره برداری می رسد که بر اساس برآوردهای صورت گرفته اگر در شرایط فعلی و در ساعات اوج ترافیک مدت زمان زیادی برای طی فاصله نواب تا توحید زمان نیاز باشد با افتتاح تونل توحید شهروندان می توانند مسیر 2 کیلومتری تونل توحید را ظرف 5 دقیقه طی کنند .

وی افزود : مدت زمان پروژه 29 ماه است که دو ماه برای تجهیز و یک ماه نیز برای برچیدن کارگاه زمان در نظر گرفته شده است و در حال حاضر از مدت 29 ماه شامل 900 روز کاری ، حدود 100 روز گذشته و تقریبا 800 روز باقی مانده است .

مهندس گودرزوند در خصوص تاثیر بازگشایی تونل توحید در ترافیک پایتخت گفت : ما دارای یک کریدور اصلی شمالی - جنوبی هستیم که بویژه افرادیکه از سمت جنوب تهران یعنی از سمت فرودگاه وارد می شوند ، راه دسترسی آنها به مرکز تهران ، این مسیر اصلی خواهد بود یعنی از مسیر نواب به سمت شمال حرکت کرده ودر شبکه های بزرگراهی توزیع می شوند .

در حال حاضر شفت ( ورودی ) جمهوری و شفت توحید به عمق نهایی خود رسیده و کار آغاز شده است . در صدد هستیم که شفت آزادی را به رمپ تبدیل کنیم تا سرعت عملیات اجرایی بالا برود و پرتال شمال نیز طی یکی دو ماه آینده شروع خواهد شد .

مهندس گودرزوند با اشاره به پروژه بزرگراه آسیا به عنوان یکی از پروژه های عمرانی و ترافیکی مهمی که بهره برداری از آن موجب تسهیل در ترافیک پایتخت خواهد شد ، گفت : بزرگراه آسیا به طول 7/6 کیلومتر از دره فرحزاد آغاز و همت ، رسالت و کاشانی را به یکدیگرمتصل می کند و از جنوب به اتوبان تهران - کرج می رسد که 4 فاز از این بزرگراه تا پایان امسال افتتاح می شود.

وی با اشاره به تاثیر مهم افتتاح این پروژه در تسهیل ترافیک پایتخت افزود: با پایان پروژه بزرگ بزرگراه آسیا تمامی بزرگراه‌های غربی تهران به شرق متصل می‌شود که در این صورت می‌توان بار ترافیکی را بین ورودی اصلی بزرگراه تهران- کرج و دیگر بزرگراه‌های اصلی غرب تهران همچون بزرگراه رسالت و همت توزیع و متعادل کرد.

به گفته قائم مقام معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران ، پروژه بزرگراه شهید زین الدین از دیگر پروژه های عمرانی و ترافیکی شهرداری تهران است که امیدواریم در بهمن ماه شاهد افتتاح بخشی از این بزرگراه باشیم .