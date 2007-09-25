احمدی نژاد بامداد چهارشنبه در سازمان ملل سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ششمین رئیس جمهور در جمع سخنرانان بعد از ظهر روز سه شنبه (به وقت نیویورک) است که با احتساب 15 دقیقه برای هر سخنران حدود ساعت 15:45 الی 16:30 به وقت نیویورک و ساعت 24 به وقت تهران سخنان خود را ایراد خواهدکرد .



دکتر احمدی نژاد در صبح روز سوم حضور خود و هیات همراه در نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل ( به وقت نیویورک) ملاقات هایی با جمعی از روسا و مقامات کشورهای مختلف خواهد داشت .



رئیس جمهور همچنین پس از انجام سخنرانی در سازمان ملل ، با برخی شخصیت ها ومقامات عالی کشورها دیدار و گفت و گو می کند.



دکتر احمدی نژاد در ادامه برنامه های خود حدود ساعت 17:30 به وقت نیویورک در یکی از سالن های داخلی سازمان ملل با خبرنگاران کشورهای مختلف به گفت و گو خواهد نشست .



پس از این مصاحبه، رئیس جمهور مجدداً چند ملاقات جانبی خواهد داشت و در ساعت 20 به وقت نیویورک نیز با شماری از پژوهشگران سیاسی ، اصحاب رسانه ها و فعالان ضد جنگ در آمریکا ملاقات می کند.





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