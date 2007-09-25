اجرای طرح جهادی ویژه در سطح مناطق 22 گانه تهران به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فرهاد یعقوبی معاون امور مناطق شهرداری تهران صبح امروز در جلسه طرح جهادی 137 که این هفته در منطقه 5 شهرداری تهران برگزار شد ، با اشاره به عملکرد بسیار خوب شهرداری منطقه 5 طی سه ماهه اول امسال گفت : عملکرد منطقه 5 طی سه ماهه اول امسال 55 درصد بوده که این امر در مقایسه با 30 درصدی که به عنوان معیار عملکرد مناطق برای سه ماهه اول سال 86 در نظر گرفته شده ، رقم مطلوبی بوده و بیانگر این است که تیم مدیریتی این منطقه با انگیزه ، مستعد و توانمند عمل می کنند .

مهندس یعقوبی با اشاره به آغاز اجرای طرح جهادی ویژه به زودی در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران ، افزود : طرح جهادی ویژه در دو آیتم نهرها و مسیل ها و همسطح سازی دریچه ها طی مدت دو هفته در سطح مناطق 22 گانه اجرا خواهد شد .

وی با بیان اینکه این طرح قبل از آغاز فصل بارندگی ها اجرا شده و تمام نهرها و مسیل ها و جوی ها باید تا قبل از بارندگی ها پاک و روان شود ، تصریح کرد : با اجرای این طرح دیگر نباید در هیچ منطقه ای گزارشی مبنی بر اینکه درهنگام بارندگی در نقاط آبگیر مانند زیر پل ها و رمپ و لوپ ها آب جمع شده است ، داشته باشیم زیرا با اجرای این طرح مناطق برای فصل بارندگی آمادگی پیدا کرده و دیگر هیچ دلیلی از سوی مناطق پذیرفته نخواهد بود .

وی با تاکید بر اینکه مناطق باید نظارت جدی و دقیقی را بر روی ساخت و سازهایی که در منطقه شان صورت می گیرد ، داشته باشند ، افزود : ضروری است که مناطق در صدور مجوز ساخت و سازهایی که صادر می کنند حتما مقاومت خاک را بررسی کنند همچنین لازم است که ارتباط منطقی و صحیحی بین مناطق و سازمان نظام مهندسی برقرار شود .

یعقوبی با بیان اینکه از جمله اساسی ترین و مهم ترین وظایف جاری و ذاتی شهرداری ، خدمات شهری و به ویزه سه آیتم نظافت ، جمع آوری زباله و رفت و روب و فضای سبز است ، اظهار داشت : باید مناطق نظارت دقیقی بر عملکرد پیمانکاران داشته باشند تا تمام زباله ها از سطح مناطق تا قبل از ساعت 3 صبح جمع آوری شود و اگر کار جمع آوری زباله ها تا صبح ادامه پیدا کند این امر نشانگر ضعف مدیریت منطقه است .

وی تاکید کرد : همچنین باید به پیمانکاران ابلاغ شود که پس از شستشوی مخازن زباله ، آنها را مجددا در محل خود نصب کرده واز رها کردن آنها در سطح معابر خودداری کنند.

مهندس یعقوبی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه ویژه مناطق به جذب سرمایه های بخش خصوصی و استفاده از فرصت های منطقه در بخش طرح تفضیلی ، تصریح کرد : در حوزه اجتماعی توجه به بسترسازی استفاده از توان بخش خصوصی از جمله موارد مهمی است که مورد تاکید مدیریت شهری قرار دارد .

معاون امور مناطق شهرداری تهران تاکید کرد : شهرداری نمی خواهد مراکزی را ایجاد کند و خودش هم تصدی گری این مراکز را بر عهده بگیرد بلکه هدف اصلی واگذاری تصدی گری ها به گروههای مردمی و نهادهای خودجوش است.