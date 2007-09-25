معاینه فنی خارج از نوبت خودروهای سرویس مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسین اکباتانی به ملزم شدن خودروهای سرویس مدارس به داشتن برگه معاینه فنی از سوی پلیس راهور ناجا اشاره کرد و گفت: همچنین با توجه به اینکه ساماندهی این نوع خودروها به شهرداری تهران واگذار شده و نظر به اینکه با آغازماه مهر و آغاز مدارس این ستاد جهت افزایش ضریب ایمنی تردد دانش آموزانی که از سرویس مدارس استفاده می کنند آماده همکاری کامل در انجام معاینه فنی این خودروها و صدور برچسب معاینه فنی برای آنها است.

وی کار سرویس های مدارس برای خدمات رسانی به دانش اموزان را حساس دانست و گفت: خودروهایی که به عنوان سرویس مدارس در نظر گرفته می شوند جز خودروهای خدمات عمومی محسوب شده و هر 6 ماه یکبار موظفند تا با مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو علاوه بر تایید اصالت خودرو و وضعیت ظاهری از وضعیت فنی خودروی خود مطلع شوند .

اکباتانی شماره تلفن گویا 44824471 را به عنوان شماره سامانه اطلاع رسانی و تعیین وقت اعلام کرد و گفت: همچنین برای رفاه حال بیشتر رانندگان سرویس مدارس آنان می توانند با ارائه معرفی نامه از مدرسه مربوطه به صورت خارج از نوبت نیز از خدمات مراکز مکانیزه معاینه فنی خودرو بهره مند شوند .

وی خاطر نشان کرد : مرکز معاینه فنی بیهقی در طول هفته به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه تا ساعت 21 آماده ارائه خدمات به شهروندان است.