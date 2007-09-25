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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۹:۲۱

وزرای خارجه ایران و فرانسه با هم دیدار می کنند

وزرای خارجه ایران و فرانسه با هم دیدار می کنند

منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز با برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه در نیویورک دیدار و گفتگو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بخش مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد که متکی امروز سه شنبه در حاشیه نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل با کوشنر دیدار می کند.

متکی که به همراه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به نیویورک سفر کرده قرار است نگرانی ایران را از اظهارات جنگ طلبانه وزیر خارجه فرانسه به وی ابلاغ کند.

گفتنی است که کوشنر اخیر خواستار برخورد نظامی با موضوع هسته ای ایران شده بود.

این دیدار در حالی است که نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که هم اکنون در حال سخنرانی در سازمان ملل است ایران را متهم کرد که تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است.

کد مطلب 558775

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