  1. استانها
  2. مازندران
۴ مهر ۱۳۸۶، ۹:۱۵

مردم مازندران پارسال سه میلیارد تومان به کمیته امداد استان کمک کردند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد مازندران با اشاره به این که پارسال کمک های حامیان استان از رشد 60 درصدی برخوردار بوده است، گفت: مردم مازندران پارسال سه میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران کمک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی اکبر صفری عصر دیروز در حاشیه بازدید استاندار، نماینده مجلس خبرگان و مسئولان شهری شهرستان قائمشهر از منزل افراد تحت پوشش کمیته امداد افزود: حامیان پارسال 850 میلیون تومان به کمیته امداد مازندران کمک کردند.

وی با اشاره به این که هفت هزار و 200 حامی، شش هزار و 600 یتیم را در استان تحت پوشش خود دارند، خاطر نشان کرد: کمک های حامیان در سال گذشته 65 درصد رشد داشت.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با بیان این که مردم و خیرین سال گذشته 100 میلیون تومان در جشن عاطفه ها کمک کردند، یادآور شد: 14هزار دانش آموز و هزار و 500 دانشچو تحت پوشش کمیته امداد مازندران هستند.

استاندار مازندران و مسئولان همراه ضمن کمک های نقدی و غیرنقدی، نسبت به رفع مشکلات این قشر قول مساعد دادند. 

کد مطلب 558779

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه