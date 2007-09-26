مردم مازندران پارسال سه میلیارد تومان به کمیته امداد استان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی اکبر صفری عصر دیروز در حاشیه بازدید استاندار، نماینده مجلس خبرگان و مسئولان شهری شهرستان قائمشهر از منزل افراد تحت پوشش کمیته امداد افزود: حامیان پارسال 850 میلیون تومان به کمیته امداد مازندران کمک کردند.

وی با اشاره به این که هفت هزار و 200 حامی، شش هزار و 600 یتیم را در استان تحت پوشش خود دارند، خاطر نشان کرد: کمک های حامیان در سال گذشته 65 درصد رشد داشت.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با بیان این که مردم و خیرین سال گذشته 100 میلیون تومان در جشن عاطفه ها کمک کردند، یادآور شد: 14هزار دانش آموز و هزار و 500 دانشچو تحت پوشش کمیته امداد مازندران هستند.

استاندار مازندران و مسئولان همراه ضمن کمک های نقدی و غیرنقدی، نسبت به رفع مشکلات این قشر قول مساعد دادند.