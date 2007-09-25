انفجار یک خط لوله گاز در نزدیک کرکوک / کشته و زخمی 43 عراقی و بازداشت 40 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سروان "هردی محمود" از نیروهای حفاظت کننده تاسیسات زیربنایی عراق گفت: افراد مسلح خط لوله اصلی انتقال گاز طبیعی از حوزه های کرکوک به نیروگاه برق شمال غربی این شهر را منفجر کردند.

پلیس کرکوک همچنین از حمله یک فرد انتحاری با استفاده از خودروی بمب گذاری شده به کاروان حسین عاتی الجبوری رئیس شورای بخش الحویجه خبر داد که به زخمی شدن 9 محافظ وی منجر شد.

در همین حال، ستوان محمد کاظم از نیروهای پلیس عراق گزارش داد که در حمله افراد مسلح به یک پست بازرسی در جنوب شهر العماره یک نیروی پلیس کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

منابع امنیتی عراق همچنین از انفجار بمب در مسیر یک اتوبوس غیرنظامی در منطقه الکمالیه در شرق بغداد و کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر خبر دادند و انفجار بمب در مسیر گشتی پلیس در منطقه الکراده در مرکز بغداد نیز شش نفر زخمی شدند.

خبرگزاری سوریه به نقل از پلیس عراق گزارش داد که یک فرد انتحاری حامل کمربند انفجاری با منفجر کردن خود در نزدیک یک سرهنگ پلیس، وی و 9 نفر دیگر را در شهر موصل در شمال عراق زخمی کرد.

انفجار بمب در مسیر گشتی نیروهای پلیس نیز به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر در شهر فلوجه منجر شد و ارتش عراق نیز اعلام کرد که نیروهای امنیتی در عملیات جداگانه 24 ساعت اخیر در مناطق مختلف عراق چهار فرد مسلح را کشته و 31 نفر دیگر را بازداشت کردند و ارتش آمریکا نیز از دستگیری هفت نفر در بازرسی های خود در بغداد خبر داد.

در همین حال، خبرگزاری مستقل اصوات العراق به نقل از منابع امنیتی از کشته شدن سه نفر از نزدیکان یک رهبر عشیره در شرق شهر تکریت و بازداست دو عضو جیش المهدی در شهر دیوانیه خبر داد.

یک منبع امنیتی نیز گفت که بر اثر انفجار در جاده کرکوک به تکریت یک غیرنظامی زخمی شد. نیروهای پلیس جسد یک نفر را در شمال کرکوک یافتند.

از سوی دیگر، افراد مسلح خانه یک پلیس را در ناحیه غربی شهر کوت منهدم کردند که به زخمی شدن یک نفر منجر شد و جسد یک نفر نیز در جنوب این شهر کشف شد.

این حملات درحالی صورت گرفت که صبح امروز در انفجار سه خودروی بمب گذاری شده در شهرهای بغداد و بصره به 9 نفر کشته و 43 دیگر زخمی شده بودند.

در همین حال، ارتش آمریکا امروز از کشته شدن یک نظامی دیگر این کشور براثر انفجار در نزدیک خودروی وی در استان دیالی خبر داد که با احتساب وی، شمار کشته های آمریکا در عراق از زمان حمله به این کشور در ماه مارس سال 2003 میلادی تاکنون به سه هزار و 798 نفر رسید.