ایجاد اشتغال در زندانها باعث کاهش آسیب های روحی زندانیان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله دری نجف آبادی در جشن گلریزان انجمن حمایت از زندانیان مرکز گفت: برخی از مجازات های جایگزین زندان علیرغم آنکه واجد بازدارندگی فزون تری هستند اما توسط برخی مجامع بین المللی به عنوان مصادیق نقض حقوق شهروندی مطرح می شوند حال آنکه در نظام قضایی اسلام عدالت قضایی ، کیفری و ترمیمی حکم می کند ضمن رعایت حقوق متهم و حفظ کرامت و شرافت انسانها، مجازات بازدارنده و متنبه کننده باشد و مصالح فرد و جامعه را توامان مد نظر قرار دهد.

وی به برخی از این مصادیق اشاره و تصریح کرد: به عنوان نمونه اجرای حکم شلاق هم بازدارندگی دارد و هم تاثیر آن بر فرد مجرم بیشتر است تا اینکه در زندان بماند و خانواده و امور جاری وی دچار مشکل شود.

وی زندان را محیط بازپروری و اصلاح و ترمیم دانست و گفت: قوه قضائبه بدنبال آن است که زندان به مثابه دانشگاه، فرد بزهکار را با عزت و صحت و سلامت به دامان جامعه و کانون خانواده بازگرداند و ضمن طبقه بندی مجرمین فرصت مناسبی برای بازپروری شخصیت آنان فراهم آورد.

وی با اشاره به تعداد زندانیان در کشور افزود: اثرات وضعی و تبعی که زندان برای جامعه به همراه دارد و به خصوص خانواده زندانیان را با مشکل مواجه می سازد ایجاب می کند که بیش از پیش به فکر زندانیان و ایجاد مجازات های مفید و موثر و بازدارنده جایگزین باشیم.

دادستان کل کشور، ارتقاء محیط فیزیکی و فضای روانی زندان را بسیار ضروری دانست و ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته ، بر ضرورت تسریع روند بهبود وضعیت زندانها تاکید کرد.

دری نجف آبادی افزود: علیرغم کمبودها و کاستی های موجود در زندانها، زندانهای کشورمان جزء مناسب ترین زندانها هستند، از این رو برخی کشورها خواستار ارائه تجربیات ما برای بهبود وضعیت زندانهایشان هستند.

وی اشتغال در زندان را گامی موثر برای سلامت روحی و جسمی زندانیان عنوان کرد و افزود : باید دستگاه های مسئول با برنامه هدفمند و مناسب در جهت ارتقاء آموزش های علمی ،تحصیلی ، هارتی زندانیان تلاش کنند تا زندان واقعا محیط مفیدی برای زندانی باشد و کشور از هر جهت از حبس و زندان متضرر نشود.

وی اتخاذ روشهای پیشگیرانه برای جلوگیری ورود افراد به زندان ها را از جمله ضرورت های فراروی دستگاههای فرهنگی انتظامی ، قضایی و آموزشی دانست و گفت: پیشگیری مقدم بر درمان است و مسئولان امر باید زمینه های بروز بزهکاری را در جامعه مسدود کنند.

دادستان کل کشور، بیکاری ، فقر و تنگدستی و تبعیض را از عوامل موثر در ترغیب افراد به بزهکاری دانست و گفت: کنترل و مهار تورم، تخصیص تسهیلات برای ازدواج جوانان ، حمایت از سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید و ارتقاء خدمات و به تبع رونق بازار اشتغال ، سیاست های معاضدتی و حمایتی ، بیمه و تامین اجتماعی ، جلوگیری از کاهش یافتن قدرت خرید مردم و اهتمام در مقوله عدالت اجتماعی را از جمله عوامل کلیدی و بنیادی در جلوگیری از بروز برنامه جامعه دانست و از دولت و مسئولان امر خواست در این راستا از تمام پتانسیل های کشور و نظام بهره گیرند.