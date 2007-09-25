مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تشدید تحریمها علیه ایران و سپاه پاسداران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مجلس نمایندگان آمریکا امروز سه شنبه طرحی را به تصویب رساند که در آن گنجانده شدن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی و تشدید تحریم ها علیه تهران پیش بینی شده است.

تام لنتوس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و از اعضای ارشد لابی صهیونیستی ایپک گفت : ایران با گزینه ای سخت رو به رو است و آن این می باشد که یا باید هویجی بزرگ را انتخاب کند و یا اینکه با چماقی تیز رو به رو شود.

وی همچنین ابراز امیدورای کرد که ایران هویج را به عنوان ابزار تشویقی بپذیرد، اما درعین حال گفت که اقدامات تنبیهی در دستور کار وجود خواهد داشت.

گفتنی است که این طرح با 397 رای موافق در برابر 16 رای مخالف به تصویب رسید و لنتوس گفت که هدف عمده از تصویب آن ممنوعیت سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران است.

طرح پیش از امضای رئیس جمهوری آمریکا باید به تصویب سنا برسد.