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۳ مهر ۱۳۸۶، ۲۰:۲۰

مردم تخلفات تاکسیرانان را اعلام کنند

مردم تخلفات تاکسیرانان را اعلام کنند

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد تخلف با ذکر شماره پلاک تاکسی ، موضوع را به سازمان تاکسیرانی اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اعلام کرد: در راستای رسیدگی به شکایات شهروندان تهرانی از برخی از رانندگان تاکسی طی بررسی های به عمل آمده توسط هیئت انضباطی این سازمان، از 24 فقره پرونده مطروحه به دلایل مختلف از جمله خرید و فروش غیر مجاز تاکسی و افزایش کرایه، تعدادی تاکسی خلع ید و از سازمان تاکسیرانی اخراج شدند و از 3 نفر تعهد، 3 نفر تعویض خط،  2 نفر تبدیل از نارنجی به خطی، یک نفر معرفی جهت کمکی، یک نفر اجرای مصوبه فعالیت در پارک سوار به مدت 6 ماه و برای 5 نفر حکم توقف در پارکینگ صادر گردید.

سازمان نظارت بر تاکسیرانی از شهروندان تقاضا نمود، در صورت مشاهده هر گونه موارد تخلف با ذکر شماره پلاک تاکسی موضوع را با شماره تلفنهای 33736666 ، 33737777، 1888 و یا با ارسال پیام کوتاه به شماره 30004246 جهت رسیدگی اعلام کنند.

کد مطلب 558788

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