سخنان احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا بیان حقایق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، رئیس جمهور در این دیدار ترسیم یک چهره درست از اسلام در جهان را از جمله وظایف مهم این سازمان و همه کشورهای اسلامی دانست و گفت: همه باید تلاش خود را برای این منظور بکارببریم ،البته برخی‌از قدرتها نمی‌خواهند به سخنان ما گوش دهند و دلیل آن نیز این است که از عدالت می‌ترسند.



دکتر احمدی نژاد همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای در اختیار گذاشتن تجربیات تهران در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز به کشورهای مسلمان اعلام کرد.



وی همچنین ابراز امیدواری کرد که تحت مدیریت دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی مسایل جهان اسلام به خوبی پیش برود.



در این دیدار احسان اوغلو نیز گزارشی را از فعالیتهای سازمان کنفرانس اسلامی شامل فعالیتها در خصوص تدوین منشور جدید و ساخت مقر جدید این سازمان و نیز اقدامات انجام شده در جهت ارتقای سطح همکاریها میان کشورهای اسلامی و اعتمادسازی ارائه کرد.



وی همچنین اقدامات خود را در خصوص مقابله با اسلام ستیزی و ضرورت همکاری با محافل علمی در خصوص شناساندن اسلام تشریح کرد.



دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی با تجلیل از سخنان رئیس جمهوری در دانشگاه کلمبیا گفت که این سخنان بیان حقایق بود.



احسان اوغلو بیانات رئیس جمهور اسلامی ایران را بسیار خوب توصیف کرد و با بی‌ادبانه خواندن برخورد نامناسب رئیس دانشگاه کلمبیا گفت: شما بسیار خوب برخورد کردید و به آنها نشان دادید که باید مودب باشند و درعین حال پیام خود را به گوش همگان رساندید.

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