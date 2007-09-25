تمامی ورزشکاران اعزامی به ماکائو تست دوپینگ می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: نمونه گیری از ورزشکاران اعزامی به مسابقات داخل سالن قطعی است و دربرخی ورزش ها یک نوبت و دربعضی دیگر درچند نوبت و حتی 48 ساعت قبل از اعزام به ماکائو تست دوپینگ انجام خواهد شد تا کاروانی پاک راهی این پیکارها شود.
وی در ادامه تصریح کرد: کادرپزشکی فدراسیون فعالانه به کارخود ادامه خواهد داد تا اشکالی در این زمینه وجود نداشته باشد.
علیمرادی تاکید کرد : تمامی 170 ورزشکاران اعزامی به مسابقات داخل سالن آسیایی ماکائو در نوبتهای متعدد تست دوپینگ خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: نمونه گیری از ورزشکاران اعزامی به مسابقات داخل سالن قطعی است و دربرخی ورزش ها یک نوبت و دربعضی دیگر درچند نوبت و حتی 48 ساعت قبل از اعزام به ماکائو تست دوپینگ انجام خواهد شد تا کاروانی پاک راهی این پیکارها شود.
کد مطلب 558795
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