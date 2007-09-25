تمامی ورزشکاران اعزامی به ماکائو تست دوپینگ می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: نمونه گیری از ورزشکاران اعزامی به مسابقات داخل سالن قطعی است و دربرخی ورزش ‌ها یک نوبت و دربعضی دیگر درچند نوبت و حتی 48 ساعت قبل از اعزام به ماکائو تست دوپینگ انجام خواهد شد تا کاروانی پاک راهی این پیکارها شود.



وی در ادامه تصریح کرد: کادرپزشکی فدراسیون فعالانه به کارخود ادامه خواهد داد تا اشکالی در این زمینه وجود نداشته باشد.