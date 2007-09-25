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۳ مهر ۱۳۸۶، ۲۲:۱۴

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رؤسای دانشگاههای کل کشور سخنان رئیس دانشگاه کلمبیا را تقبیح کردند

رؤسای دانشگاههای کل کشور سخنان رئیس دانشگاه کلمبیا را تقبیح کردند

رؤسای دانشگاههای کل کشور با صدور بیانیه ای سخنان توهین آمیز رئیس دانشگاه کلمبیا علیه رئیس جمهوری کشورمان را تقبیح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، روسای دانشگاههای کل کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور بیانیه ای که به زودی متن آن منتشر می شود، سخنان توهین آمیز رئیس دانشگاه کلمبیا علیه ملت و رئیس جمهور اسلامی ایران را تقبیح کردند.
 
همچنین روسای 6 دانشگاه و مراکز پژوهشی تهران در نامه ای خطاب به "لی بالینگر" رئیس دانشگاه کلمبیای آمریکا با تقبیح سخنان توهین آمیز وی علیه محمود احمدی نژاد و ملت ایران پاسخ به 10 سئوال را از وی خواستار شدند.
 
دکتر احمدی نژاد نیز در پاسخ به سخنان توهین آمیز رئیس دانشگاه کلمبیا گفت : من یک دانشگاهی هستم و درباره برخی مباحث تاریخی سوالاتی را مطرح کرده ام، آیا پاسخ به این سوالات باید توهین، تهمت وسخنان منفی باشد.
 
به گزارش مهر، رئیس دانشگاه کلمبیا که به دلیل حضور رئیس جمهوری ایران در این دانشگاه تحت فشار بود، پیش از سخنرانی دکتر احمدی نژاد بر علیه رئیس جمهور کشورمان و ملت ایران سخنانی را ایراد کرد.
کد مطلب 558801

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