نمایندگان خراسان شمالی بر تسریع در انتخاب استاندار تاکید کردند

اسماعیل گرامی مقدم شب گذشته در گفتگو با خبر نگار مهر، هدف اصلی از این نشست را اخذ اطلاعات دقیق از علل استعفای استاندار جدید استان خراسان شمالی که 20 شهریورماه از سوی هیئت دولت به این سمت انتخاب شده و پس از 10 روز از سمت خود استعفا کرده، عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: وزیر کشور علت استعفای مروج الشریعه را مشکلات خانوادگی اعلام کرده و با توضیحات وزیر نمایندگان به رغم برخی ابهاماتی که در این زمینه وجو د داشته بر انتخاب استاندار جدید در اسرع وقت تاکید کرد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان و جاجرم در مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر کشور نیز با توجه به این که استان خراسان شمالی از حدود سه ماه گذشته به دلیل استعفای استاندار سابق بدون استاندار بوده است، بر تسریع در انتخاب مدیریت ارشد استان خراسان شمالی بنا به درخواست نمایندگان استان تاکید کرد.

گرامی مقدم شرایط نمایندگان استان خراسان شمالی را در انتخاب استاندار جدید تاکید بر بومی بودن مدیریت ارشد و انتخاب فرد کارآمد و با تجربه اعلام کرده است.

محمد مهدی مروج الشریعه معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی بیستم شهریورماه از سوی هیئت دولت به عنوان سومین استاندار استان خراسان شمالی جانشین بهروز همتی استاندار سابق این استان انتخاب شده که تیرماه سال جاری به منظور کاندیداتوری در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا کرد.

مروج الشریعه روز گذشته به دلیل آنچه که بعدها از سوی برخی مسئولان وزارت کشور مشکلات خانوادگی اعلام شده از سمت خود به عنوان استاندار خراسان شمالی استعفا کرده است.

استعفای مروج الشریعه استاندار منتخب هیئت دولت قبل از معرفی در حالی انجام شده که وی مقدمات لازم را برای معرفی فراهم کرده و رایزنی هایی را نیز برای انتخاب معاونان خود و تعدادی از مدیران استان خراسان شمالی انجام داده بود.